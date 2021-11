Amici di Maria De Filippi anticipazioni domenica 28 novembre: chi sarà eliminato e gli ospiti

Programmi TV

Nella nuova puntata del 28 novembre arriverà i verdetto su due attese sfide in corso. Arriveranno poi in studio anche due apprezzatissimi ospiti per giudicare una gara di canto e per esibirsi.

L’undicesima puntata stagionale del talent show condotto da Maria De Filippi svelerà al pubblico molte novità ed anche alcuni dolorosi verdetti. Le anticipazioni che circolano sul web rivelano importanti dettagli sul prossimo appuntamento con Amici di Maria De Filippi che come al solito torna a partire dalle ore 13:55 di domenica 28 novembre 2021 sempre su Canale5. All’appello non mancheranno di certo gli osannati professori Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano oltre alla new entry Raimondo Todaro che sta conquistando tutti. Tutto quello che c’è da sapere sulla prossima puntata del talent show partendo dalle anticipazioni che rivelano che ci sarà l’abbandono della scuola da parte di due allievi e la sempre gradita presenza in studio di due nuovi importanti ospiti.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni dell’undicesima puntata

Stando alle anticipazioni che circolano in rete in queste ore, riportate da IlVicoloDelleNews.it, la prossima puntata di domenica 28 novembre 2021 svelerà chi avrà vinto le due sfide indette settimana scorsa. Il nuovo succoso appuntamento si apre svelando che sia Andrea che Simone hanno perso le rispettive sfide e devono abbandonare la scuola per fare posto a due nuove allieve, mentre avrà sorte migliore Carola che vincerà la sua sfida.

La settimana prossima ci saranno due sfide, una per il banco di scuola mentre l’altra più simpatica tra i professori della trasmissione. Tommaso ed Alex dovranno infatti inizieranno la sfida per tenersi il banco che sarà conclusa settimana prossima mentre la Cuccarini e la Celentano si sfideranno in un agguerrito confronto sulla bachata entrambe tra le braccia di Todaro, con il giudice supremo Maria De Filippi che sancirà la vincitrice.

Mentre Serena si aggiudica la prova Tim, LDA vince quella Oreo e nonostante ciò non farà passare oltre i giudizi su di lei della Pettinelli, che rimane ancora molto critica sul suo banco. Infine ancora tante discussioni dopo lo svelamento dei segretissimi bigliettini palloncino.

Amici, chi sono gli ospiti di puntata

A fare compagnia al pubblico per l’occasione arriveranno in studio l’apprezzata attrice Giulia Michelini, che ha giudicato una gara stilando la propria classifica degli inediti dei cantanti, ed anche l’amatissimo Tancredi che si esibirà sulle note di una sua nuova canzone.