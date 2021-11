Andrea Zelletta e il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: parla l’ex concorrente

Grande Fratello

La complicità tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip continua a far parlare di sé. Anche Andrea Zelletta, ex gieffino, ha espresso il suo pensiero: secco il suo giudizio sul loro rapporto e dure critiche all'attore

Alex Belli e Soleil Sorge continuano a far parlare di sé al Grande Fratello Vip. La loro complicità è sotto gli occhi di tutti e, a parlare di questo discusso rapporto, è stato il concorrente della scorsa edizione Andrea Zelletta. Al GF Vip Party, l’ex gieffino ha detto la sua definendo la loro situazione “complessa” e giocando il carico contro l’attore: “Gli piace che si parli di sé“.

Andrea Zelletta commenta il feeling tra Alex Belli e Soleil Sorge

Il feeling sempre più evidente tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip continua a far discutere.

Non sono bastati gli interventi della moglie dell’attore, Delia Duran, e l’inevitabile crisi in cui il gieffino è piombato accortosi dei comportamenti messi in atto assieme alla coinquilina. A esporre il proprio pensiero sulla vicenda è intervenuto Andrea Zelletta, volto noto del programma e protagonista della scorsa edizione. Al GF Vip Party l’ex gieffino ha preso parola e ha commentato l’affaire che unisce Alex e Soleil: “È una situazione un po’ complessa. Alex ha detto che non vuole avere più chiarimenti con Delia dentro la Casa: ci può stare.

Secondo me deve capire quello che fa e deve pensare a quello che fa, altrimenti è ovvio che Delia va lì incattivita“.

Tuttavia l’avvicinamento sempre più evidente tra i due ha fatto storcere il naso a molti. E anche Zelletta ritiene che la coppia sia andata oltre, senza pensare alle possibili conseguenze e invitandoli a prendere le distanze, soprattutto fisiche: “Quando l’approccio fisico va a intaccare l’altra persona che non è lì con te, che ne soffre, è giusto fare un passo indietro. Io avrei fatto un passo indietro. C’è sempre un limite, loro sono abbastanza intimi“.

Andrea Zelletta spara a zero su Alex Belli: “Innamorato della sua teatralità“

L’intervento di Andrea Zelletta non è mirato esclusivamente a definire il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge tra le mura di Cinecittà. L’ex concorrente ha infatti speso parole piuttosto critiche nei confronti dell’attore: “Secondo me Alex è più innamorato della sua teatralità, che delle sue donne. Gli piace che si parli di sé“. Un concetto non nuovo ma rimarcato da moltissimi telespettatori che, sin da inizio reality, ritengono gli atteggiamenti dell’attore eccessivamente costruiti e tendenti all’esibizionismo.

L’intricato rapporto che unisce Alex e Soleil è stato spesso minato anche dagli interventi della moglie dell’attore Delia Duran. La donna, infatti, potrebbe presto tornare protagonista per un confronto a tu per tu con il concorrente.