Delia Duran accusa Alex Belli, confronto serrato al Grande Fratello Vip: “Mi hai mancato di rispetto”

Grande Fratello

Arriva l’atteso confronto tra Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip. La modella si è sentita offesa e delusa per gli atteggiamenti intimi del marito con Soleil Sorge, a tal punto da avere un faccia a faccia diretto con l’attore nel giardino della Casa. “Ogni gesto ha una conseguenza e purtroppo tu mi hai deluso” le parole della donna.

Alex Belli e Delia Duran: confronto serrato al GF Vip

Alex Belli e Delia Duran si ritrovano faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo l’iniziale confronto in passerella con Soleil Sorge, la modella è pronta per un nuovo round, questa volta direttamente con il marito. In giardino arriva l’atteso confronto, con la modella che manifesta delusione e tristezza per gli atteggiamenti dell’attore: “Nonostante tutto quello che sta succedendo, lo sai che mi manchi. Mi manchi tanto. Non ho mai messo in dubbio il nostro amore, ma ricordati che ogni parola ha un peso. Ogni gesto ha una conseguenza e purtroppo tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto. Ricordati che mi hai promesso di stare con me per tutta la vita, di creare una famiglia.

Ma che cosa stai facendo? Dimmelo, faccia a faccia“.

La Duran aggiunge: “Lo sai benissimo che non ho dubbi dell’amicizia tra uomo e donna e so il comportamento che hai con i tuoi amici. Ma a volte alcuni atteggiamenti ricordati che si possono fraintendere e potrebbero farmi del male, lo sai“.

Delia Duran dura contro Alex Belli: “Mi aspetto che mi chiedi scusa“

L’affondo della modella continua: “Due mesi che non ci vediamo, ricordati che stando vicino a una donna mi dà fastidio quando ti avvicini a lei così troppo. Questa non è gelosia: questo è rispetto. Mi aspetto che mi chiedi scusa e chiedi scusa soprattutto alla tua famiglia“.

Alex Belli prende parola e cerca di difendere i suoi comportamenti, rassicurandola: “Tu cosa mi hai detto prima di partire? Di essere me stesso. Ti chiedo scusa, queste cose possono essere fraintese ma fidati: è solo amicizia. Io non posso essere diverso da questo“.

Delia Duran ribadisce come alcuni momenti di intimità tra Belli e Soleil non li abbia proprio digeriti: “E allora quelle cose che hai fatto sotto le coperte? E quando dici: ‘Ah no, mi hanno inculcato a stare di fianco a Soleil ma mi manca Soleil’? Creare dell’amicizia qua dentro non vuol dire che devi mancare di rispetto“.

La modella, a chiusura di confronto, sprona il marito: “Devi continuare. Fallo per te e per la tua famiglia e dimostra chi sei: il vero Alex“. Ma l’incontro ha lasciato in Alex Belli più di un dubbio, diviso tra l’amore per Delia e la sua necessità di non snaturare se stesso nella Casa.