Gemma Galgani parla delle sue condizioni di salute: “Mi sto riprendendo”. La reazione di Tina Cipollari

Uomini e Donne

Nella puntata del 26 novembre di Uomini e Donne, Gemma Galgani non è stata protagonista. La Dama torinese, infatti, era in collegamento perché positiva al Covid-19. Gemma Galgani ha raccontato il suo stato di salute e ha promesso di tornare presto nel programma televisivo.

Ancora bagarre, invece, tra Ida Platano e Diego Tavani.

Gemma Galgani ha contratto il Covid-19: la Dama ha aggiornato il pubblico sul suo stato di salute

Gemma Galgani non era presente oggi in studio a Uomini e Donne.

La Dama torinese, infatti, ha contratto il Covid-19. Devo dire che la sua assenza non si è sentita, anche perché Gemma Galgani era collegata n modalità video. Tina Cipollari ha saputo ironizzare con gusto sulla sua assenza: “Scappata con qualche uomo… Io ci ho combattuto almeno per un mese… Pensavo di vederti… In qualche clinica a farti qualche ritocco… Sarà lunga… Non è che uno guarisce in tre giorni“.

Gemma Galgani sembrava non troppo provata dalla malattia ma le sue parole fanno pensare a qualcosa di più: “La mia voce.. un po’ roca… Anch’io sono stata colpita da quello che attualmente è il virus che arriva a tanti… Un po’ affaticata ma ho avuto sempre tanta forza e ottimismo… Ricetta migliore per affrontare questi momenti… Mi sto riprendendo molto bene con tanta grinta… Tanta voglia di tornare in trasmissione con una carica incredibile“

Comunque la stoccata per Tina Cipollari non è mancata: “Uccello del malagurio… Ti manco?

“.

Gemma Galgani assente, Ida Platano delusa da Diego Tavani

Gemma Galgani si è connessa da casa nella puntata odierna di Uomini e Donne. Ida Platano, invece, era presente in studio, sempre più agguerrita contro Diego Tavani: “O faccio fatica a capire le persone che si avvicinano a me o è follia… Se sei innamorato almeno un’altra chiamata… Non credo proprio lo sia… Solo per questo sei uscito perché ci sono Gianni e Tina che ti attaccano… Ti preoccupi di quello che è il pensiero degli opinionisti“.

Il Cavaliere ha collezionato un’altra brutta figura, provando ulteriormente a difendere il suo atteggiamento: “Ti stai vendicando di me… Di quello che ho fatto… Voglio stare con te stasera… Regaliamoci questa serata ti prego, ho bisogno di star con te… Ognuno di noi reagisce a modo suo“. La sua frase finale faceva proprio ridere: “Son venuto qua per farmi prendere a parole da te secondo te… Non è motivo per buttare all’aria tutto quello che abbiamo fatto fino a oggi“.

Ogni puntata è sempre più chiaro che il Cavaliere era in cerca di visibilità, come sottolineato da Ida Platano: “Avevi bisogno di creare situazione… Non eri tranquillo” e Tina Cipollari: “Si è riempito la bocca di promesse, di belle parole… Secondo me tu hai fatto i calcolo sbagliati… Tanto io mi dichiaro innamorato tanto lei sarà pensando a Marcello, si creeranno delle dinamiche… Non te l’aspettavi“.