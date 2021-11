Patrizia Pellegrino mostra la cicatrice del tumore asportato ai conquilini nella casa del Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Fra i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip c’è anche Patrizia Pellegrino. La showgirl è entrata nella casa lunedì e qui sembra già essersi integrata con alcuni coinquilini. Nelle ultime ora infatti l’abbiamo vista confidarsi con loro, raccontando momenti molto dolorosi del suo passato. La nuova “vippona” ha mostrato loro le cicatrici provocate da un tumore.

Patrizia Pellegrino mostra la sua cicatrice nella casa del Grande Fratello Vip

Pochi giorni fa, Patrizia Pellegrino si è confidata con Manila Nazzaro sul dolore provato per la perdita del figlio Riccardo.

Le due condividono infatti la medesima infelice esperienza e si sono commosse parlando del dolore provato a causa della prematura morte dei propri figli. Sempre in queste ore, Patrizia ha voluto rendere noto ad altri concorrenti il racconto di un ulteriore momento doloroso della sua vita: la lotta contro il cancro. La conduttrice si è trovata in camera da letto con Sophie, Clarissa e Miriana e ha deciso di mostrare loro il segno lasciato sul suo corpo dal tumore che le è stato asportato.

“L’ultimo, il tumore che ho avuto– ha spiegato alle gieffine- mi hanno tolto un rene“ . “Questa è la ferita del tumore“ ha aggiunto scoprendosi e mostrando la pelle nuda. “Son tutta ‘sgarata’.Volete una cartina geografica? Io sono piena di cicatrici“ ha poi aggiunto ironizzando. “Lo sai che gli eroi hanno le cicatrici?” le ha domandato con il sorriso Miriana. “Sei un’eroina” ha continuato. “Sì sono un’eroina“ ha concluso Patrizia sorridendo a sua volta.

Patrizia Pellegrino e la lotta al tumore

Patrizia Pellegrino ha vinto la sua battaglia contro il tumore appena pochi mesi fa. L’attrice aveva infatti rivelato di essersi accorta della malattia a febbraio 2021, in occasione di una tac.

Per lei era stato necessario il ricorso a un intervento chirurgico d’urgenza. Nel corso dell’operazione le era stato asportato il rene malato. In una puntata di Domenica In, Patrizia aveva raccontato la sua esperienza.

“Ho fatto un’ecografia e ho visto il dottore che cambiava il viso” aveva rivelato. “Mi ha detto che c’è qualcosa che non va nel rene sinistro. Sembra un tumore. Hanno fatto la tac e hanno confermato il tumore maligno“ aveva aggiunto. “Ho avuto la sensazione di essere sprovvista della forza necessaria per affrontare il problema” aveva infine tristemente ammesso.