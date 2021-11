Patrizia Pellegrino e la morte del figlio Riccardo: il doloroso racconto condiviso con Manila Nazzaro al Gf Vip

Grande Fratello

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, due concorrenti si sono lasciate andare a importanti confessioni sul loro passato. In particolare, Patrizia Pellegrino ha voluto raccontare la sua storia di sofferenza a Manila Nazzaro, condividendo con lei la drammatica vicenda della perdita del figlio. Anche l’ex Miss Italia ha vissuto in prima persona un simile lutto.

Patrizia Pellegrino parla a Manila Nazzaro della perdita del figlio Riccardo

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, vecchi e nuovi concorrenti si stanno conoscendo.

Fra di loro c’è anche Patrizia Pellegrino, che in queste ore si è confidata con Manila Nazzaro su un argomento molto doloroso: la perdita del figlio Riccardo. “Una mia amica mi aveva regalato un bonsai piccolino, io l’ho messo in camera. Tu lo sai che i bonsai difficilmente fioriscono” ha esordito prendendo la mano di Manila. “Il giorno in cui mio marito mi ha detto che Riccardo non c’era più, indovina che è successo?” ha continuato. “È fiorito?” le ha domandato la Nazzaro, mentre sul suo viso è apparsa un’espressione commossa.

“È uscito un fiore bianco enorme- ha rivelato rispondendo alla sua domanda- un fiore bianco stupendo era lì che mi salutava”. L’ex Miss l’ha accolta fra le sue braccia stringendola in un abbraccio. “Io non l’ho potuto nemmeno salutare, vedere. Hai capito perché sono così?” ha domandato Patrizia fra le lacrime.

Patrizia Pellegrino e il doloroso sfogo per la morte del figlio

Fra le braccia di Manila, Patrizia Pellegrino ha continuato a piangere. Fra i singhiozzi, la vippona ha dichiarato: “Lui è il mio angelo custode, lui mi proteggerà sempre”. “Il fiorellino, lui era lì che mi diceva ‘mamma io non sono andata via, io sono qui con te’” ha continuato riportando alla coinquilina i pensieri provato in quel drammatico momento.

“Ho capito che ce l’avrei fatta e così ce l’ho fatta” ha spiegato poi con un filo di voce, guardando negli occhi la Nazzaro a sua volta commossa.

“Ora io vivo per loro, sono la cosa più bella che Dio mi abbia dato, i miei successi” ha dichiarato parlando dei figli, mentre Manila che all’inizio dell’anno ha perso un bambino, singhiozzava. “Scusami però quando parlo di Riccardo non riesco a tenermi come pure tu quando hai parlato del tuo” le ha infine detto Patrizia, mentre lei continuava a piangere.