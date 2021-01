Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno comunicato di aver perso il bambino di cui erano in attesa. La coppia, il cui amore è esploso dopo Temptation Island, conquistando il pubblico, ha purtroppo vissuto questo grande dolore, condiviso su Instagram. Tante le testimonianze di storie simili arrivate a Manila Nazzaro, che ha ringraziato per la vicinanza e ha dichiarato che condividere questo momento la sta aiutando a capire e accettare quanto accaduto.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: perso il bambino

La showgirl ha comunicato la notizia in un post per salutare l’anno passato, “un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi“.

Il comunicato continua: “Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte,limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo“.

“Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi.

Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore“, continua la showgirl, “Ora,caro 2021, tocca a te e non ci deludere!!!

Buon anno!!!“.

Il post di Manila Nazzaro

La decisione di raccontare il loro dolore

Più tardi, nelle Storie di Instagram, Manila Nazzaro ha deciso di spiegare il motivo dell’annuncio, condiviso con tutti i suoi follower. “Non dobbiamo mai sentirci soli quando soffriamo. Condividere esperienze belle o brutte è una sorta di grande abbraccio…“, ha scritto la conduttrice, “Da quel maledetto 25 novembre leggervi nei vari blog mi ha aiutato a capire e accettare“.

Nazzaro ha raccolto molte testimonianze di altre donne che hanno avuto esperienze simili, alcune delle quali le ha condivise sul suo profilo. “La perdita di un bimbo è un dolore, può accadere e accade più spesso di quanto si pensi. Ma non è il FALLIMENTO dell’essere donna. E fino a quando sarà trattato come un argomento TABÙ questo senso di fallimento accompagnerà ogni singola donna per sempre“, ha concluso la showgirl.











Approfondisci:

Manila Nazzaro “massacrata” dai figli per Temptation Island