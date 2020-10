Da una crisi solo sfiorata a Temptation Island al passo più importante: il matrimonio. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono pronti a fare il grande passo dopo l’esperienza nel reality di Canale 5, dal quale sono usciti rafforzati. Ospiti di Verissimo, la showgirl e l’ex calciatore raccontano a tutto tondo il loro amore e si dicono pronti a convolare a nozze.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Verissimo

La scorsa estate sono state una delle coppie protagoniste di Temptation Island, condotto su Canale 5 da Filippo Bisciglia. Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro avevano deciso di partecipare al reality delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore e comprendere se la loro storia potesse avere un futuro.

Nonostante alcune incomprensioni e qualche momento di crisi, la coppia ha deciso di uscire insieme, più unita e innamorata che mai. In quell’occasione l’ex calciatore ha addirittura chiesto la mano alla fidanzata, per coronare il loro sogno d’amore con il passo più importante: il matrimonio. Solo pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Manila, Lorenzo Amoruso le ha regalato l’anello di fidanzamento, simbolo del suo desiderio di portarla all’altare e costruire con lei un futuro roseo.

La coppia, quest’oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si racconta a 360°, fra presente e futuro.

La prima conoscenza fra mille difficoltà

Dopo una prima, intensa parte di intervista interamente dedicata a Manila Nazzaro, fa il suo ingresso in studio Lorenzo Amoruso. Un’intervista di coppia per soddisfare tutte le curiosità di Silvia Toffanin e dei loro affezionatissimi seguaci, che da Temptation Island non hanno mai smesso di seguirli. La conduttrice televisiva rivela che, all’esordio della loro love story, numerose erano le incertezze: “All’inizio non ero sicura, non sapevo se fidarmi e se affidare la mia vita e quella dei miei bambini a lui.

Avevo paura, è umano aver paura“. Anche l’ex calciatore conferma quanto da lei spiegato: “Quando ci siamo conosciuti eravamo in una situazione complicata. Vedevo una donna ferita ma che aveva bisogno di parlare. Io ho un grande pregio, quello di saper ascoltare tanto e bene“.

Novità in arrivo

Ma la coppia ha superato le tempeste iniziali ed è oggi felicemente fidanzata. Per loro il futuro riserva importanti novità, a cominciare dal fatidico anello di fidanzamento.

La Nazzaro racconta come ha ricevuto la bellissima sorpresa, proprio nel giorno del suo compleanno: “Io ho chiesto a Lorenzo: ‘Stupiscimi quest’anno per il compleanno’. Io stavo stirando, lui arriva da dietro e mi mette l’anello al dito“. La coppia è più felice e affiatata che mai e sono ormai pronti a compiere il passo più importante: il matrimonio. Prima, però, Lorenzo Amoruso sgancia la bomba annunciando un’altra importantissima notizia: “C’è anche un’altra novità: abbiamo comprato casa e quindi passerò i miei 4/5 giorni a settimana a Roma”.

Approfondisci

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: anello di fidanzamento per il compleanno

Temptation Island, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sognano le nozze