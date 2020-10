Nuovo capitolo nella favola rosa di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: anello a sorpresa per il compleanno dell’ex Miss Italia, che mostra a tutti il regalo più atteso. Su Instagram pioggia di auguri per la coppia, reduce dall’avventura televisiva di Temptation Island in cui ha dato prova di essere solida e innamorata come il primo giorno.

Manila Nazzaro: anello di fidanzamento per l’ex Miss Italia

Anello di fidanzamento per Manila Nazzaro, che mostra sui social il regalo più atteso da parte del suo amato Lorenzo Amoruso. È un momento molto importante per la coppia, dopo la felice conclusione del percorso davanti alle telecamere di Temptation Island.

L’ex Miss Italia e il suo compagno sono usciti rafforzati dall’esperienza televisiva, e ora sarebbe arrivata la romantica svolta. Un passo che Manila Nazzaro non aveva mai nascosto di aspettare da tempo, per sigillare con il desiderato matrimonio un amore da favola. Finalmente, la sorpresa è arrivata e i due volgerebbero serenamente verso le nozze.

Manila Nazzaro mostra l’anello di fidanzamento con Lorenzo Amoruso – Fonte: Instagram/Manila Nazzaro

Le parole d’amore di Lorenzo Amoruso

A entusiasmare il cuore dei fan della coppia, una delle più amate nella storia di Temtpation Island, ci ha pensato anche una dedica romantica da parte dell’ex calciatore: “Amore cento di questi giorni noi tutti assieme“.

Con queste parole, Amoruso ha completato il quadro di una sorpresa perfetta per la sua amata, raggiante nel suo sorriso migliore dopo aver ricevuto l’anello.

La promessa di matrimonio a Temptation Island

Proprio durante il falò di confronto finale a Temptation Island, Lorenzo Amoruso aveva sorpreso il pubblico e la sua dolce metà con una promessa di matrimonio: “Io questa donna me la sposo, lei lo sa.

Adoro lei, i suoi figli…“.

Il passo verso le nozze è arrivato in occasione del compleanno della splendida Manila Nazzaro, che ha spento le sue 43 candeline il 10 ottobre scorso. Secondo quanto dichiarato dall’ex Miss Italia, riporta Il Giornale, Amoruso le avrebbe chiesto di sposarlo mentre lei stava stirando: “Mentre stiravo lui si è avvicinato e mi ha infilato l’anello al dito“.

