The Voice of Italy – Senior: su Rai1 Antonella Clerici a caccia delle più belle voci over 60. Puntate e cast

Venerdì 26 novembre 2021 prende il via la seconda entusiasmante stagione di The Voice of Italy - Senior condotta ovviamente da Antonella Clerici in compagnia dei 4 agguerritissimi giudici.

Venerdì 26 novembre 2021 torna in televisione la trasmissione che cerca la più bella voce over 60 del nostro Paese. La seconda entusiasmante stagione di The Voice of Italy – Senior prende il via con la conduzione confermata di Antonella Clerici. La conduttrice potrà contare sulle spalle forti dei 4 giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e l’attesissima new entry Orietta Berti, tutti alla ricerca del talento migliore di questa edizione. Saranno 8 puntate all’insegna della grande musica e del divertimento in una gara senza esclusione di colpi tra i cantanti over 60 più bravi d’Italia.

Tutto quello che c’è da sapere sul primo appuntamento con The Voice of Italy – Senior in onda venerdì 26 novembre 2021 su Rai1 a partire dalle ore 21:20.

The Voice of Italy – Senior: la seconda stagione al via con la prima puntata

Forte del successo della prima edizione, mandata addirittura in replica questa estate, torna la trasmissione nella quale si sfidano i cantanti over 60 più bravi e talentuosi del nostro Paese. Al timone di The Voice of Italy – Senior ci sarà nuovamente Antonella Clerici per guidare il pubblico in studio e quello da casa verso una gara nel segno della bella musica che eleggerà un solo vincitore.

Il primo appuntamento in onda venerdì 26 novembre 2021 si prannuncia già gustoso grazie alla prima fase della gara nella quale le voci dovranno convincere i 4 giudici posizionati di fronte a loro ovviamente di spalle. Starà al loro talento conquistare l’attenzione di almeno uno di loro in modo da accedere in una delle squadre che ogni giudice può comporre.

The Voice of Italy – Senior: i quattro giudici della trasmissione

La seconda edizione del particolare talent show vedrà anche l’agguerrita battaglia dei quattro giudici scelti per andare a caccia delle più belle voci over 60.

I giudici dovranno comporre le loro squadre utilizzando tutti gli slot a disposizione e per farlo dovranno premere il bottone posto davanti a loro per far girare la loro sedia rotante.

A partire già dalla prima puntata il pubblico si troverà di fronte alla selezione delle voci che avverrà senza esclusioni di colpi, grazie anche al secondo particolare pulsante posto sulla sedia dei giudice che permetterà ad uno di loro di silenziare un altro giudice e non farlo concorre per far entrare nella proprio squadra un talento in particolare.

A darsi battaglia verso la vittoria finale ci saranno tre riconferme ed un volto nuovo della trasmissione. I confermatissimi Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino se la dovranno vedere con Orietta Berti, che per l’occasione ha preso il posto di Al Bano e di sua figlia Yasmine.