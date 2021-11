Alvise Rigo, il concorrente di Ballando con le Stelle, rivela di essere stato bullizzato durante l’infanzia

TV e Spettacolo

Alvise Rigo è un ex rugbista e attuale concorrente della nuova edizione del programma televisivo Ballando con le Stelle. Milly Carlucci lo stima e parlando di lui ha perfino ammesso di credere che sia il nuovo “Can Yaman”. Alvise ha recentemente rivelato di essere stato vittima di bullismo nel periodo in cui frequentava la scuola, aprendosi a un’amara confessione.

Alvise Rigo e il bullismo subito durante l’infanzia

In una clip trasmessa a Ballando con le Stelle, Alvise Rigo ha scelto di parlare del suo passato.

Ai tempi delle superiori, l’ex rugbista, è stato vittima di bullismo a causa della sua statura. Il rugbista sostiene che sia stato proprio lo sport a permettergli di svilupparsi fisicamente, crescendo. “Mi sono alzato molto dai 16 anni in poi, in prima superiore ero molto piccolo” ha confessato. “Stavo al loro gioco, ma effettivamente ne risentivo. Mi consolavo con lo sport, mi sfogavo” ha aggiunto ricordando l’importanza dell’attività fisica nella sua vita.

“Io ero un ragazzino piccolino a cui mancava grinta, una grinta che mi è venuta fuori per necessità” ha rivelato il concorrente di Ballando con le stelle.

Inoltre ha spiegato: “Ora sono abbastanza contento di me come uomo, sto iniziando ad esserlo. Ma non sono sempre stato così, come ora, né fuori né dentro. Ci sono vari motivi in cui in gioventù ammetti a te stesso che non vuoi essere più preso in giro”.

Ad oggi Alvise Rigo si dice soddisfatto del suo percorso di crescita personale e della sicurezza ottenuta, ma vuole mostrare al pubblico anche il suo lato interiore attraverso il ballo. Nel concludere la sua clip, ha infatti rivelato: “Sono grosso e muscoloso in seguito al duro lavoro e tutto questo mi dà sicurezza“.

“Di me vorrei che arrivasse la verità. Se mi arrabbio o sono scherzoso continuerò a farlo e oltre al fattore estetico spero che arrivi proprio questo: quello che non riesco mai a filtrare” ha concluso.

Chi è Alvise Rigo: la carriera prima di Ballando con le Stelle

Alvise Rigo nasce a Venezia il 12 dicembre 1992. Si diploma al liceo scientifico di Venezia, successivamente si trasferisce a Padova e frequenta un corso universitario di mediazione linguistica e culturale, in cui studia la lingua inglese e quella spagnola. Alvise Rigo è da sempre un amante dello sport, infatti trasferisce in Veneto per seguire la sua passione per il rugby, in cui si afferma come utility back.

Alvise debutta tra i professionisti con il Mogliano Rugby, poi si trasferisce al CUS Padova e nel Valsugana. Nella stagione 2015/2016 viene assunto dalla Lazio, invece dal 2016 al 2017 gioca nel Petrarca Rugby e nel 2018/2019 torna al Valsugana Rugby. Gli infortuni in campo sono purtroppo tanti, il più grave è stato uno spaventoso incidente alla testa a 30 chilometri orari, dopodiché ha scelto di abbandonare lo sport di cui era appassionato.

Alvise Rigo, oltre alla carriera sportiva, ha svolto diversi lavori.

Ha lavorato come barman, modello e buttafuori in vari locali, è anche un personal trainer per la catena di centri fitness Virgin Active. Alvise ha lavorato come addetto alla sicurezza personale di vari VIP, tra cui Kendall Jenner e Antonella Clerici. Nel 2020 al Festival di Sanremo è un valletto sul palco dell’Ariston.

Attualmente Alvise Rigo è un concorrente della nuova edizione del Programma televisivo Ballando con le Stelle 2021, in coppia con la professionista Tove Villfor. In un’intervista rilasciata a Nuovo dichiara: ”Seguivo lo show indirettamente, Milly mi ha chiesto di partecipare grazie ad un contatto con la mia agenzia di moda, ma ero in trattativa anche con un altro programma”.