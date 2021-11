Arisa, i dettagli sulla storia d’amore con l’ex Andrea Di Carlo con lei sul set di Ballando con le stelle

Gossip

Sembra che la relazione tra Arisa e Andrea Di Carlo è giunta al termine. La coppia sembra aver messo un punto definitivo alla storia, annullando così ogni chance per i fan di godersi quel tanto atteso matrimonio, programmato per il 2 settembre scorso. Ora entrambi sono impegnati sul set di Ballando con le Stelle 2021, eppure sembra non esserci nessun segnale di avvicinamento ma, anzi, la cantante si è dimostrata piuttosto intollerante nei confronti della presenza dell’ex fidanzato.

Arisa e Andrea Di Carlo, l’amore scoppia al ristorante

Tutto sarebbe iniziato nel corso di una sera come tante, lo scorso autunno 2020.

Arisa e Andrea Di Carlo si sarebbero conosciuti al ristorante, durante una normale cena di lavoro. Lei nota cantante, che non ha bisogno di presentazioni, e lui manager romano conosciuto nel mondo televisivo. Rosalba Pippa, alias Arisa, sarebbe rimasta abbagliata dal carisma del manager che sarebbe così riuscito a far colpo sicuro nel cuore dell’artista. “La prima cosa che ho notato è che è instancabile, appassionato – aveva raccontato la cantante ai microfoni di Oggi – guardavo solo lui e pensavo: ma vedi questo come ci sta dentro, quante cose super dice, ma che fenomeno.”

Andrea Di Carlo programma il matrimonio, ma Arisa lo ferma: “Andrea corre“

“Contenta.

Felice. Con un ragazzo che mi ama”, con queste parole in una vecchia intervista ad Oggi, Arisa raccontava come si sentiva nei primi mesi di relazione con Andrea Di Carlo, manager con alle spalle un matrimonio e tre figli. Dopo la rottura con l’ex storico Lorenzo Zambelli, la cantante sembrava aver ritrovato la serenità e stava costruendo una nuova vita con il manager. Di Carlo infatti, s’immaginava già in smoking, a promettere amore eterno alla cantante sull’altare.

Tutto era già stato programmato: il matrimonio era fissato per il 2 settembre, ma per Arisa sarebbe stato ancora troppo presto per pronunciare il fatidico “Sì”. “Andrea corre. Io lo voglio sposare, ma non come vuole lui, con un matrimonio importante, ma con le nostre famiglie, a Pantano di Pignola” aveva dichiarato la cantante lucana ad Oggi.

Punto e a capo alla storia con Arisa, parla Andrea Di Carlo:”Questa rottura è definitiva“

Da settimane ormai sembra che la relazione tra Arisa e Andrea Di Carlo sia giunta al capolinea.

Il manager ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione e, dalle sue parole, sembra che non ci sarà nessun lieto fine per la coppia. “Questa rottura è definitiva – esclamava deciso Di Carlo in un’intervista a Oggi – Arisa è una persona straordinaria, un genio, un’artista con la A maiuscola. Ma non è fatta per stare in coppia, o almeno non con me”. Il manager spiegava che tutto sarebbe precipitato dopo un viaggio di lavoro a Napoli, dove alcuni comportamenti della 39enne avrebbero infastidito l’ex fidanzato.

“Mi ha portato in un ristorante molto affollato, turistico […] dove venivamo interrotti ogni cinque minuti” aveva spiegato infastidito.

Proseguiva nel racconto: “Poi mi ha chiesto di ballare e mi è sembrato strano, perché lei di solito è riservata e c’erano tantissime persone con il cellulare che potevano fotografarci”. Le motivazioni di quel gesto, secondo Di Carlo, sarebbero state nella volontà di “Fare vedere agli altri di avere un uomo”.

Arisa e Andrea Di Carlo si ritrovano a Ballando, ma la cantante non lo vuole vedere

Recentemente i due ex fidanzati si sono ritrovati a condividere il dietro le quinte di Ballando con le Stelle: Arisa come concorrente e Andrea Di Carlo come manager di Morgan e Federico Fashion Style, anche loro in gara contro la cantante.

Tuttavia, il fatto che avrebbero potuto incrociarsi tra i corridoi del talent show, avrebbe infastidito la cantante così tanto da chiedere al team di Milly Carlucci di modificare gli orari dei due concorrenti seguiti dal manager in modo tale che non combaciassero con i suoi. Insomma, per ora sembra proprio che non ci sia nessuna intenzione da parte di entrambi di riappacificarsi.