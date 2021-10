Arisa, clausola per non incontrare l’ex Andrea Di Carlo a Ballando con le Stelle: “Abbiamo modificato i turni”

Programmi TV

Arisa è nel cast di Ballando con le Stelle, ma ha fatto inserire una clausola ben specifica prima di accettare:. La cantante ha chiesto di non incontrare l'ex fidanzato Andrea Di Carlo.

Arisa è nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci dal 2005. Ma c’è una condizione. Pare proprio che Arisa, dopo l’addio ad Amici ( collaborazione durata solo 1 anno) abbia finalmente accettato l’invito della presentatrice a salire sul palcoscenico della 15esima edizione del programma, insistendo per inserire una clausola alla sua partecipazione. La cantante non vuole incontrare l’ex fidanzato Andrea Di Carlo che è però il manager di altri due membri del cast: Morgan e Federico Fashion Style.

La lunga trattativa di Arisa con Ballando con le Stelle

Arisa, dopo una lunga trattativa, ha accettato di calcare le scene di Ballando con le Stelle, ma richiesto di non incontrare l’ex fidanzato dietro le quinte.

Pare, infatti, che lo staff si sia dovuto organizzare per far sì che i turni di Arisa e di Andrea Di Carlo non coincidessero così che i due non siano mai costretti ad incontrarsi.

“Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show, abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio” afferma Andrea Di Carlo ai microfoni di Oggi.

Arisa e Andrea Di Carlo: una storia d’amore travagliata

Arisa e Andrea Di Carlo hanno sempre avuto una storia d’amore fatta di tira e molla, lasciandosi poi, definitivamente, a marzo di quest’anno, non senza screzi. Dopo vari litigi nei mesi precedenti, l’ultimo è stato al ritorno da un viaggio nel paese d’origine di Arisa (Pignola, a pochi chilometri da Potenza), quando la cantante avrebbe deciso di fare l’ultimo tratto di strada a piedi per non vedere il compagno. “Sono tornato a Roma con le sue valigie, che ho portato a Ballando.

Avrebbe almeno potuto farmi salire a casa, pranzare, riposare mezz’ora. E invece no. Secondo me non voleva che andassi dai suoi” ha dichiarato Andrea a Oggi. Oltre ad essere l’ex compagno di Arisa, Di Carlo ne è stato anche il manager.

A quanto pare Di Carlo darebbe la colpa di tutto ad Arisa che l’avrebbe messo di fronte a scelte tutt’altro che semplici. “Mi chiedeva di mettere in affitto la mia casa a Roma e trasferirmi a Milano, ma io a Roma ho i figli”. Chissà se davvero la cantante riuscirà a non incrociare il suo ex fra i corridoi degli studi Rai.