Programmi TV

Milly Carlucci ha spazzato via ogni dubbio confermando la partecipazione di Arisa a Ballando con le Stelle. La conduttrice dello show ha annunciato che l’artista sarà parte del cast di concorrenti della nuova edizione del format, archiviando così gli interrogativi e i gossip delle ultime settimane. La cantante ha appreso in diretta una notizia che riguarda proprio il suo percorso nel programma, ormai prossimo all’avvio.

Arisa a Ballando con le Stelle: l’annuncio di Milly Carlucci

“Quanto tempo l’ho corteggiata questa ragazza, per convincerla a venire a fare Ballando con le Stelle.

E la notizia incredibile è che mi ha detto di sì finalmente, per cui è con noi quest’anno”. Così Milly Carlucci ha dato conferma della presenza di Arisa nel cast di concorrenti del suo show, durante un collegamento con la trasmissione di Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera, di cui la cantante è stata ospite poche ore fa.

Dopo mesi di indiscrezioni e presunte smentite sulla partecipazione della cantante, arriva quindi la conferma ufficiale della conduttrice, e per Arisa si apre un nuovo straordinario capitolo televisivo dopo il rumoroso addio ad Amici di Maria De Filippi.

Arisa a Ballando con le Stelle: chi è il ballerino che la accompagna e quando inizia lo show di Mlly Carlucci

Chi è il ballerino che affiancherà Arisa? La risposta arriva proprio da Milly Carlucci, che lo ha svelato in diretta, a sorpresa, alla diretta interessata. La cantante si formerà e si esibirà insieme a Vito Coppola, 11 volte campione d’Italia: “Stiamo parlando di un immenso maestro di ballo“, ha sottolineato la conduttrice di Ballando con le Stelle, anticipando così la notizia anche al pubblico della trasmissione.

È quasi tutto pronto, dunque, per l’inizio di Ballando con le Stelle, prossimo all’avvio con la prima puntata del 16 ottobre.

Arisa approda su Rai 1, ma non dimentica la bella esperienza vissuta in casa Mediaset con Amici. Proprio poche ore prima della conferma ufficiale per Ballando, in occasione della prima puntata del talent in onda oggi, la cantante ha affidato un dolce messaggio al suo Instagram: “Non perdete la nuova edizione di Amici. Io la guarderò da casa come voi, come ho sempre fatto e come farò sempre. Un grande in bocca al lupo con affetto“.