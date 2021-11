Ballando con le Stelle anticipazioni: la settima puntata del talent per ballerini Vip. Gli ospiti

Programmi TV

Ballando con le Stelle è pronto a svelare la sua settima puntata stagionale con la sorprendente gara in corso che sta mostrando il talento nel ballo dei più impensati ballerini Vip. Milly Carlucci conduce il nuovo appuntamento sabato 27 novembre 2021 quando ripartirà la gara dopo la sconcertante eliminazione di Bianca Gascoigne. La figlia d’arte era infatti una dei preferiti della giuria capitanata da Carolyn Smith, con gli altri componenti Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino che hanno un po’ mugugnato dopo il verdetto che ne ha sancito l’uscita. A partire dalle ore 20:35 circa torneranno tutti gli altri ballerini ancora in gara in una nuova puntata che sancirà una nuova dolorosa eliminazione.

Ballando con le Stelle: il bilancio della sesta puntata dello show

Ballando con le Stelle e tutta la squadra al seguoto di Milly Carlucci è pronta a tornare in onda con una nuova puntata quando la gara riprenderà dove l’avevamo lasciata sabato 20 novembre 2021, con la sorprendente eliminazione di una delle concorrenti più brave.

Al ballottaggio erano infatti finiti il sempre in bilico Alvise Rigo e Bianca Gascoigne, con la figlia d’arte che si è dovuta fermare di fronte al colosso che proprio sembra non voler abbandonare la gara in cui si sente sempre più sciolto ed a suo agio.

Milly Carlucci ha condotto magistralmente anche l’ultimo appuntamento tornando il gradimento del 20,5% di share, ancora una volta dietro Tú sí que vales che proprio in occasione del 27 novembre 2021 svelerà la sua finale. Ultima sfida a distanza dunque tra le due regine del sabato sera e staremo a vedere chi la spunterà.

Ballando con le Stelle: nella settima puntata arriva Lino Banfi come ballerino per una notte

A Ballando con le Stelle in occasione della puntata di sabato 27 novembre arriverà una apprezzata coppia formata da padre e figlia.

Negli studi faranno il loro debutto come ballerini per una notte Lino Banfi e Rosanna Banfi che si metteranno in gioco anche per la gioia del pubblico come anticipatovi qualche giorno fa.