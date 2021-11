Ballando con le Stelle: Lino Banfi e Rosanna Banfi ballerini per una notte nella puntata del 27 novembre

Programmi TV

Una grande sorpresa per il pubblico della trasmissione. A fare il ballerino per una note un volto amatissimo dal pubblico italiano proverà a conquistare l'ambito tesoretto messo in palio dalla giuria.

Ballando con le Stelle tornerà in onda su Rai1 sabato 27 novembre 2021 con una nuova interessante puntata tutta da gustare. Milly Carlucci è pronta a prendere nuovamente le redini della trasmissione dopo la puntata di settimana scorsa che ha visto l’inaspettata eliminazione di Bianca Gascoigne e la divertente partecipazione come ballerini per una notte di Lillo e Paolo Calabresi. E proprio in tema di ballerini per una notte la stessa conduttrice ha svelato sul profilo Twitter della trasmissione chi avrà questo importante ruolo nella prossima puntata. Ecco di chi si tratta.

A Ballando con le Stelle arrivano due nuovi ballerini per una notte

La gara di ballo tra i Vip di Ballando con le Stelle sta sempre più entrando nel vivo ed una dopo l’altra stanno iniziando a cadere le prime teste anche con delle eliminazioni pesanti ed inaspettate.

La trasmissione condotta da Milly Carlucci sta facendo compagnia al pubblico di Rai1 ogni sabato sera e presenta come al solito la sua solida e confermata formula dove a farla da padrone sono le interazioni piccate, ed addirittura a volte piccanti, con la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e anche da Fabio Canino.

A loro il compito di giudicare le gesta dei ballerini in gara ed anche quelle di chi arriva in loro soccorso per conquistare l’ambito tesoretto. Nella puntata di sabato 27 novembre 2021 non mancherà il ballerino per una notte, anzi i ballerini, pronti a convincere la giuria alla conquista dei 50 punti in palio.

A Ballando con le Stelle arriverà infatti la coppia formata da Lino Banfi e Rosanna Banfi che si metteranno in gioco anche per la gioia del pubblico.

È stata la stessa conduttrice a dare l’annuncio della loro partecipazione alla trasmissione tramite un video pubblicato sull’account social ufficiale della trasmissione.

Le dolci parole di Milly Carlucci per Lino Banfi

È stata la stessa conduttrice a dare l’annuncio della loro partecipazione alla trasmissione tramite un video pubblicato sugli account social ufficiali della trasmissione. Nel video la conduttrice nell’annunciare i nuovi ballerini per una notte si è mostrata molto contenta di poter rivedere sia Lino che Rosanna Banfi. La Carlucci ha affermato che Lino Banfi ha un posto speciale nel suo cuore: “Sono così felice perché era da un sacco di tempo che non vedevo Lino di persona e anche Rosanna, ma Lino proprio ha un posto speciale nel mio cuore perché abbiamo fatto tante cose belle insieme.

Poi magari ve le raccontiamo. Quindi, li aspetto tutte e due con gioia“.

Guarda il video: