Francesca Cipriani in lacrime incontra mamma Rita al Grande Fratello Vip: sorpresa speciale in diretta

Grande Fratello

Continuano le sorprese per Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip. Dopo la romantica proposta di matrimonio da parte del fidanzato Alessandro, questa sera la showgirl ritrova la mamma per un dolcissimo incontro nella Casa. La donna parla anche del compagno della figlia e del bellissimo traguardo d’amore che presto coroneranno, l’uno al fianco dell’altra: “Hai trovato un uomo meraviglioso“.

Francesca Cipriani incontra mamma Rita: altra sorpresa per la soubrette

Francesca Cipriani travolta dalle sorprese nel corso di queste settimane.

Al Grande Fratello Vip la showgirl ha vissuto una forte emozione quando, nel corso della scorsa puntata, ha ricevuto l’anello di fidanzamento da parte del suo Alessandro. Una romantica proposta di matrimonio in diretta nazionale, in una cornice di ghirlande di fiori e palloncini a forma di cuore nel giardino della Casa. La showgirl non ha retto l’emozione e ha detto “sì” alla proposta del fidanzato.

Questa sera, però, è in arrivo un’altra dolcissima sorpresa per la vulcanica concorrente del reality. Un altro tassello fondamentale della sua vita è pronto a farle visita: si tratta della madre Rita.

Nella nave dell’amore Francesca Cipriani, freezata dalla produzione, scoppia in lacrime appena vede la madre avvicinarsi a lei.

Francesca Cipriani e le parole di mamma Rita: “L’amore esiste“

Mamma Rita di fronte a Francesca spende dolcissime parole nei suoi riguardi: “Francesca, perché piangi? È tanto tempo che non ci vediamo“. La donna si dice felicissima dell’amore della figlia con il fidanzato Alessandro Rossi e della proposta di matrimonio: “Hai visto? L’amore esiste. I figli sono come gli aquiloni, quando si fanno grandi li devi lasciare volare via.

Io ti lascio volare, ma il filo non lo lascerò: starò sempre qui in qualsiasi momento. Alessandro è un ragazzo meraviglioso, lo vedevo così calmo e la calma è la forza più grande. Hai trovato un uomo meraviglioso e capace di affrontare qualsiasi ostacolo. Io ti auguro tutto il bene del mondo“.

Alfonso Signorini, intervenuto dallo studio, si è detto emozionato per la bellissima metafora sull’aquilone espressa dalla donna. La quale ne rimarca il significato, spiegando di voler lasciar libera Francesca di volare ma tenendo comunque il filo: “Io il filo non l’ho lasciato, perché ce l’ho nel mio cuore“.