Palinsesti Mediaset gennaio-marzo 2022: cambiamenti, novità e grandi ritorni nella programmazione

Grande Fratello

Annunciata la programmazione dei palinsesti Mediaset per il primo trimestre del 2022. Dal ritorno de Lo Show dei Record alla conferma di Amici, tutte le novità e i cambiamenti in programma.

La programmazione Mediaset nel trimestre gennaio-marzo 2022 è pronta a subire significativi stravolgimenti. Publitalia ha reso noti i palinsesti dei primi tre mesi del nuovo anno, annunciando grosse novità: tornano il serale di Avanti un altro, C’è posta per te ed Amici, attesissimo il gran ritorno de Lo Show dei Record, mentre alcuni cambiamenti interesseranno le serate del Grande Fratello Vip.

Palinsesti gennaio-marzo 2022: la programmazione di Canale5

Mediaset è pronta a rilanciare in pista i cavalli di battaglia della sua ricca programmazione, tra Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Publitalia ha reso nota la programmazione dei palinsesti per il primo trimestre del nuovo anno, da gennaio a marzo 2022. Saltano così all’occhio importanti ritorni, cambiamenti di trasmissioni ancora in corso e un ricco parterre di novità, soprattutto sul fronte delle fiction.

I cambiamenti e le novità più importanti riguardano, in particolare, la prima serata di Canale 5. Il lunedì sera è ancora riservato alla diretta del Grande Fratello Vip che, come sappiamo, è stato prolungato ed andrà in onda sino a metà marzo, diventando così l’edizione del reality più lunga di sempre.

Il martedì è invece dedicato al cinema, sebbene la programmazione di tale giorno sia ancora incerta. Così come ancora diversi dubbi permangono sulla programmazione del mercoledì.

Fiction, grandi ritorni e novità: da Amici a Lo Show dei Record

La prima grande novità arriva nella prima serata di giovedì, quando andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip. Il reality passa così dal venerdì al giovedì sera, scelta forse frutto dell’agguerritissima concorrenza che di consueto si verifica nella serata del venerdì.

Nel quinto giorno della settimana, a partire da gennaio 2022, al posto del reality di Alfonso Signorini verranno mandate in onda alcune nuove fiction: Più forti del destino, Fosca e Viola come il mare.

Il sabato sera resta invece “esclusiva” di Maria De Filippi. Da gennaio, come di consueto al termine delle festività natalizie, torna in prima serata C’è posta per te, che andrà in onda sino alla primavera. Al suo termine partirà infatti il serale di Amici. La domenica sera, infine, spazio per il ritorno del serale del game show di Paolo Bonolis Avanti un altro, oltre al gran ritorno de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti.

Da annoverare, in questa ricca programmazione, anche la seconda edizione di Felicissima Sera con il duo comico Pio e Amedeo. Per loro non è stato ancora stabilito il giorno né la durata della stagione. Tra conferme, cambiamenti e grandi ritorni, i primi mesi del 2022 saranno a forti tinte Mediaset.