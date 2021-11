Tú sí que vales in onda con la finale: l’appuntamento in diretta su Canale 5 sabato 27 novembre

Programmi TV

Il talent show è arrivato ormai al suo gran finale di sabato 27 novembre 2021. La dodicesima puntata di Tú sí que vales 2021 in onda ovviamente su Canale5 sarà un appuntamento imperdibile con la messa in onda in diretta che permetterà al pubblico di eleggere il vincitore di questa edizione. Giunge al termine il lungo viaggio della squadra capitanata da Maria De Filippi alla ricerca come al solito dei talenti più sorprendenti ed emozionanti provenienti da ogni angolo del mondo. L’ultimo intenso appuntamento con il programma andrà in onda sabato 27 novembre alle ore 21:30.

Tú sí que vales 2021: la finalissima in onda sabato 27 novembre 2021

Sta per concludersi il trionfale e lungo viaggio di Tú sí que vales 2021 con il dodicesimo appuntamento di stagione che svelerà il nome del o dei vincitori.

Un programma che ormai è diventato un classico della nostra televisione tra le emozionanti esibizioni dei talenti arrivati in studio e le simpatiche interazioni con la famosa giuria sedutagli di fronte.

Sabato 27 novembre 2021 eccezionalmente in diretta tornano per l’ultima volta Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e l’immancabile Gerry Scotti che svelerà anche il vincitore della sua simpatica scuderia che ha visto sfidarsi i talenti più strani anche in questa edizione.

Al loro fianco l’immancabile bancone della trasmissione sarà presieduto dalla conduttrice Belen Rodriguez e dalle sue forti spalle Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni insieme alla simpatica e coinvolgente Giulia Stabile.

Tú sí que vales 2021: chi sono i 10 finalisti di questa edizione

Un apputamento imperdibile quello che andrà in onda in diretta sabato 27 novembre 2021 che svelerà il nome del vincitore che si aggiudicherà il succoso premio da 100mila euro messo in palio dalla trasmissione.

A contendersi il titolo di campione ed il premio in denaro saranno 10 sorprendenti talenti che hanno conquistato il posto in finale nel corso delle precedenti 11 puntate.

Ecco tutti i nomi ed i talenti dei concorrenti ad un passo dalla vittoria: