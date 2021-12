Arisa e la passione per la danza scoperta a Ballando con le Stelle: la cantante balla anche in radio

Gossip

Da settimane ormai nella vita di Arisa non c’è più soltanto il canto, ma anche la danza. La voce di Sincerità è una dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e in queste settimane ha mostrato al pubblico le sue doti di ballerina in compagnia del suo maestro Vito Coppola. Il pubblico sembra apprezzare molto le loro performance e la cantante non perde davvero più occasione per allenarsi in vista delle nuove sfide. A quanto pare però per riuscire al meglio nelle prove per lei è necessario essere in compagnia di una persona speciale.

Arisa balla in radio: la nuova passione della cantante concorrente di Ballando con le Stelle

Che Arisa amasse la musica era abbastanza chiaro a tutti.

Dal suo esordio al Festival di Sanremo nel 2009, la cantante ha conquistato l’interesse di sempre più pubblico, ottenendo un grande seguito. Ora, chi già era rimasto affascinato dalla sua voce la sta riscoprendo nei panni di ballerina, grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle. A quanto pare, Arisa non perde più occasione di mostrare i passi imparati, tanto che in queste ore ha ballato anche in radio, con Diego Zappone.

Lo speaker conduce Collettivo Zeta, dalle 15 alle 17 su Radio Zeta e lavora anche per RTL 102.5 News. In vista della prossima puntata del talent show di Rai 1, Arisa ha accennato qualche passo in coppia con lui, durante Vanity Fair Stories (di cui RTL 102.5 è radio partner). Insieme a lei, Zappone ha mostrato di conoscere alcuni balli e i video della coppia condiviso fra le storie della pagina Instagram di Radio Zeta hanno conquistato gli utenti del social.

Diego teneva il tempo canticchiando, mentre Arisa si muoveva insieme a lui.

“Ragazzi, ma le lezioni di ballo devo fare?” ha commentato Zappone, prima di improvvisare una Bachata con la cantante. “Io non lo so fare” ha poi commentato lei, sostenendo di saper ballare solo in compagnia del suo ballerino, dunque con Vito Coppola. “Come la macchina, senza la tua non sai guidare” ha aggiunto ironicamente.

Arisa balla in compagnia di Diego Zappone di Radio Zeta

Arisa a Ballando con le stelle con Vito Coppola

Stando a quanto riferito da lei stessa quindi, Arisa riesce a ballare al meglio solo quando si trova in compagnia del suo coach, Vito Coppola. Con lui continua a sorprendere il pubblico di Ballando con le Stelle di sabato in sabato e proprio a lui ha dedicato il suo ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram.

“Grazie a tutti. Grazie a te…di esistere!” è la speciale dedica condivisa dalla cantante per Vito. Arisa ha pubblicato un selfie che li ritrae sorridenti e abbracciati proprio ieri. Il medesimo scatto è stato postato dallo stesso ballerino sulla sua pagina. “Grazie mille di cuore a tutti voi che ci continuate a sostenere ogni sabato sera. Ci stiamo mettendo il cuore, raccontando storie attraverso i nostri corpi. Buona domenica a tutti” ha scritto ieri Coppola a commento della loro fotografia.