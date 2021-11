Bacio Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle, il commento della cantante: “Solo davanti alle telecamere”

Programmi TV

Arisa è una delle voci più apprezzate della musica italiana attuale. La cantante è stata protagonista lo scorso anno della scuola di Amici e quest’anno ha voluto intraprendere un nuovo percorso artistico. Infatti, Arisa fa parte del cast del programma televisivo di Rai Uno Ballando con le Stelle. La cantante sta dimostrando, nello show, le sue variegate doti e le mille sfaccettature del suo carattere.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Arisa e Vito Coppola, insegnante di danza che fa coppia fissa con la cantante, si sono scambiati un bacio.

Arisa ha commento il bacio con Vito Coppola in un’intervista concessa a Il Corriere della Sera.

Bacio Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle: la cantante dice la sua

Arisa e Vito Coppola sono partner di ballo nello show del sabato sera, Ballando con le Stelle. Il ballerino, durante l’ultima esibizione, ha deciso di baciare la famosa cantante. Arisa, adesso, ha commentato il bacio con Vito Coppola, dichiarandosi non pronta all’amore: “Se son rose fioriranno, ma non penso. Mi bacia solo davanti alle telecamere… E poi è giovane, ha 29 anni, e io in questo momento non riesco a pensare all’amore“.

Lo scambio affettivo e l’esperienza a Ballando con le Stelle sono comunque degli importanti stimoli per la cantante: “Io tendo a lasciarmi andare molto, tendo a lati depressivi per cui se non faccio niente mi raso i capelli, ingrasso e voglio scomparire, quindi ho sempre bisogno di esperienze nuove, anche del brivido di un bacio in diretta, per sentirmi viva“.

Arisa, nell’intervista, ha anche parlato del rapporto col il suo corpo. La cantante non ha vissuto bene la sua procacità da piccola, ma adesso si sente sexy.

Proprio sulla sua sensualità, Arisa, ha rilasciato una dichiarazione sorprendente: “Se mi proponessero di fare un film soft porn ci penserei, ma non parlo di porno, parlo di erotismo“.

Arisa ha rilasciato delle dichiarazioni sul bacio con Vito Coppola, durante la presentazione del suo nuovo disco “Ero romantica“. La cantante ha svelato, però, che il titolo della collezione musicale doveva essere un altro: “Doveva chiamarsi porno-romantica, ma sono scesa a questo piccolo compromesso perché in Italia ci sono restrizioni forti, solo che se un titolo non va bene nessuno te lo dice: non te lo passano e basta“.

Arisa ha rivelato, inoltre, di non essere più tanto romantica come in passato: “Sicuramente un tempo più di adesso. Il romanticismo è una cosa bella, un dolce che ti concedi ogni tanto dopo il pasto, ma poi subentra la consapevolezza della realtà“.

La cantante ha raccontato di essere cambiata dopo le numerose sofferenze in amore: “Eh, in amore ho sofferto, io sono una che dà tanto… Busso sempre io, mi stanno venendo calli“.