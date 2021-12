Grande Fratello Vip anticipazioni: ospiti e argomenti della puntata di lunedì 29 novembre. Chi sarà eliminato?

Programmi TV

Primo appuntamento settimanale che si preannuncia infuocato tra il saluto ad una grande protagonista del reality finita in nomination ed i nuovi ingressi in casa.

Lunedì 29 novembre 2021 andrà in onda una puntata Grande Fratello Vip 6 che cambierà le carte in tavola nella casa. Alfonso Signorini avrà molto da fare nel primo appuntamento settimanale del reality show che dovrà affrontare sia una dolorosa eliminazione tra le cinque nominate Carmen Russo, Lulù, Manila Nazzaro, Clarissa e Soleil che i nuovi ingressi pronti a fare compagnia ai Vip già in Casa e rimescolare le dinamiche del programma. Il conduttore sarà affiancato come sempre da Sonia Bruganelli e da Adriana Volpe a partire dalle ore 21:30 circa su Canale5 per affrontate tutte le tematiche innescatesi negli ultimi giorni.

Le anticipazioni della puntata di questa sera

Torna su Canale 5 oggi lunedì 29 novembre 2021 il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. La prima serata della rete sarà monopolizzata da Alfonso Signorini e dai suoi Vipponi ignari di quello che accadrà questa sera, con l’account Instagram ufficiale della trasmissione che promette sorprese e colpi di scena.

Tra i tanti temi di puntata sicuramente l’esito del doloso televoto a 5 che sancirà l’uscita definitiva dal gioco di una delle protagoniste di questi primi 2 mesi di trasmissione.

Dopo che Miriana Travisan ha sventolato fiera il biglietto per ritornare in casa, non ci saranno più colpi di scena in merito all’abbandono dalla casa, che diventerà definitivo per una tra le sorelle Selassié Lulù o Clarissa, tra la sportiva Carmen Russo o la sempre presente Soleil oltre a Manila Nazzaro.

La nuova puntata di lunedì 29 novembre del GF Vip 6

La nuova puntata di oggi lunedì 29 novembre 2021 sempre su Canale 5 si preannuncia come una delle più importanti dell’anno tra l’esito del televoto ed i tanto annunciati nuovi ingressi che dovrebbero proseguire proprio durante questa puntata oltre all’approfondimento dei temi e delle discussione che nelle ultime ore hanno visto le rivelazioni di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù oltre alla solita dinamica innescatasi tra Soleil e Alex Belli.

Stando alle anticipazioni riportatevi qualche giorno fa sembra proprio che oggi faranno il loro ingresso in Casa ben quattro nuovi Vipponi. Le voci hanno infatti ampiamente annunciato di come nel reality faranno il loro ingresso secondo ingresso alcuni volti noti del programma che già avevano preso parte alla trasmissione anni addietro.