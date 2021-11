Grande Fratello Vip 6, svelati i nomi dei quattro nuovi ingressi: sarà un salto nel passato

Programmi TV

Il Grande Fratello Vip 6 dopo la comunicazione del suo prolungamento è corso subito ai ripari con il reclutamento di nuovi vipponi da far entrare in casa per scatenare tante nuove dinamiche e tirare avanti fino al prossimo anno. Quella che sarà l’edizione più lunga di sempre ha già visto due nuovi ingressi lo scorso lunedì, quando a varcare la soglia della porta rossa sono state Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Come annunciato dallo stesso conduttore Alfonso Signorini questi non saranno gli unici due nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia ma presto ce ne saranno di nuovi ed entusiasmanti.

Ci sarebbero infatti 4 nuovi “vipponi”, come li chiama Signorini, pronti ad entrare in Casa nelle prossime puntate.

Grande Fratello Vip 6: gli ingressi

Stando a quanto ampiamente anticipato dal conduttore Alfonso Signorini quelli di Maria Monsè e di Patrizia Pellegrino non saranno gli unici ingressi che serviranno a rimpolpare le fila dei coinquilini in vista del prolungamento del programma. Il doppio appuntamento settimanale che si prospetta fino a marzo 2022 ha imposto alla squadra del Grande Fratello Vip 6 di aggiungere volti nuovi alla trasmissione in modo da creare quante più nuove dinamiche possibile.

Il pubblico imparerà così a conoscere dei nuovi vipponi che entreranno in casa per sparigliare le carte e rimescolare il tutto. O forse gli spettatori non avranno nemmeno bisogno di conoscerli, perché stando a quanto rilanciato da Dagospia.com, a partire da lunedì 29 novembre 2021 dovrebbero entrare in casa degli ex concorrenti del Grande Fratello.

I nomi dei 4 personaggi famosi pronti all’ingresso nella Casa

Il primo a fare il suo ingresso dovrebbe essere Giacomo Urtis già noto chirurgo dei Vip e concorrente della passata edizione del reality show.

Poi dovrebbe toccare alla stellare Valeria Marini, ormai una habitué dei reality televisivi tanto che arriverebbe così alla terza partecipazione come concorrente del GF Vip.

Ma la lista non si ferma qui tanto che il sito anticipa anche gli altri due nomi già pronti per sbarcare nell’universo comandato da Soleil e soci. Il terzo nome dovrebbe essere quello di Ferdinando Giordano, ex gieffino dell’undicesima edizione della versione nip al pari del quarto nuovo ingresso che dovrebbe essere quello di Biagio D’Anelli.

Ora non resta che aspettare la parole definitiva di Alfonso Signorini.