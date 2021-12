Oroscopo Paolo Fox Acquario oggi 30 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 30 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata di martedì che sembra attendere voi carissimi Acquario vi porterà un bel cielo per le relazioni, anche se forse un rapido passaggio negativo della Luna potrebbe portare un leggero scompiglio.

Il lavoro, invece, procede sui suoi soliti binari tranquilli, senza grossi ostacoli o problemi, ma state attenti alle spese, meglio stringere un pochino la cintura.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 30 novembre: amore

Occhio, insomma, in questa giornata amorosa di martedì perché se quella Luna passasse e si facesse sentire, allora potrebbe anche attendervi un piccolo battibecco.

Basterà mantenere la calma, senza mai farsi trascinare dall’impeto di un momento, e non dovrete neppure dire una parola in merito! Potete godere di una buona giornata, cari Acquario, siate cauti!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 30 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che sembra attendervi alle porte di questo martedì, carissimi Acquario, non dovreste trovarvi di fronte a nulla di negativo o impegnativo!

Procedete con la vostra classica tranquillità, su quei binari sicuri che vi siete costruiti, ma state solamente attenti a non inciampare in nessuna spesa, specialmente se inutile.

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

Una meravigliosa settimana sembra attendere voi carissimi Acquario nei prossimi sette giorni! La vostra forza sembra essere veramente alle stelle, approfittatene per fare grandi cose sul posto di lavoro, ma anche con la vostra dolce metà! Pensate tanto, soprattutto, all’amore, specialmente nel caso in cui siate single alla ricerca di qualcosa di nuovo!

