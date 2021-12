Oroscopo Paolo Fox settimana dal 29 novembre al 5 dicembre: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 29 novembre al 5 dicembre

Oroscopo per la settimana dal 29 novembre al 5 dicembre per tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana Paolo Fox propone le sue previsioni dei segni per ogni giornata. Vuoi scoprire quanto il tuo segno sarà fortunato in questi 7 giorni? O ti piacerebbe sapere se succederà qualcosa di speciale in amore? Leggi l’elenco dei segni di Paolo Fox e potrai conoscere così anche tu l’andamento del tuo segno nei prossimi giorni e indagare per essere al corrente della situazione astrologica di chi ti sta intorno.

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Finalmente, carissimi Ariete, in questa settimana sembrate poter vivere veramente delle ottime situazioni! Il 2022, secondo Paolo Fox, sarà un anno veramente molto importante per voi, specialmente da maggio quando Giove entrerà nella vostra orbita. Mentre, per ora, sembrate poter incappare in alcune ottime fortune in queste giornate!

Oroscopo Toro

La settimana che sta per aprirsi al vostro cospetto, amici nati sotto il segno del Toro, sembra essere abbastanza particolare, a tratti piuttosto impegnativa. Le prime giornate di dicembre vi regaleranno un qualche particolare evento, ma senza che sia chiaro se si tratti di qualcosa di bello o brutto. Sul lavoro, entro domenica, potreste assistere ad un sostanziale cambiamento!

Oroscopo Gemelli

Questo, per voi carissimi nati sotto il segno dei Gemelli, sembra essere un periodo piuttosto importante, sotto diversi punti di vista!

Nel corso di questa settimana, infatti, sembra che possiate essere interessati da tantissime, ottime, idee molto utili per il lavoro e, soprattutto, il successo! Tuttavia, il Sole e Mercurio creeranno un po’ di noia e monotonia.

Oroscopo Cancro

Questa non sembra affatto essere una bella settimana per voi amici del Cancro, state attenti a come vi muovete. Infatti, dei cambiamenti potrebbero essere avvenuti nella vostra vita, ma in senso decisamente contrario a come desideravate voi.

Ora occorre fare delle scelte importanti, magari rinunciando a qualcosa perché dovete arrivare nel 2022 con tutto in ordine!

Oroscopo Leone

Amici nati sotto il segno del Leone, nel corso di questa settimana sembrate poter contare su di un meraviglioso cielo, almeno secondo le letture di Paolo Fox! È vero che nelle prime giornate, però, dovrete fronteggiare un fastidioso Saturno che vi provocherà un leggero senso di oppressione nel fare sempre le solite cose identiche. Il fine settimana è veramente al top!

Oroscopo Vergine

Amici della Vergine, allacciatevi la cintura di sicurezza perché questa settimana si aprirà con l’opposizione del Sole e di Mercurio, entrambe decisamente impegnative da sopportare.

Avete bisogno di fare qualcosa di nuovo, siete stanchi di vivere sempre le solite situazioni e questo potrebbe portarvi ad allontanarvi da alcune situazioni. Fine settimana ottimo per l’amore!

Oroscopo Bilancia

Carissimi nati sotto il segno della Bilancia, occhio a questa settimana perché sembrate essere interessati da alcune impegnative opposizioni. Il cielo, in generale, sembra essere piuttosto strano in questo periodo e forse potreste trovarvi ad affrontare un paio di piccole problematiche nei vostri vari rapporti più stretti, che siano amicali, amorosi o famigliari.

Oroscopo Scorpione

Cari amici dello Scorpione, nel corso di questa settimana, probabilmente verso la metà, almeno secondo le letture di Paolo Fox, sembrate poter contare su di una bellissima Luna! Intuizioni ed emozioni saranno veramente al top, con tangibili ripercussioni positive in ognuno dei vostri vari campi!

Rispolverate qualche vecchia amicizia, non ve ne pentirete!

Oroscopo Sagittario

La settimana che attende voi carissimi amici nati sotto il segno del Sagittario sembra essere quasi completamente positiva, anche se nell’effettivo non sembrano attendervi delle particolari situazioni positive. Nel fine settimana, però, fortissimi di un nuovo influsso della Luna, proverete dei sentimenti che sembrano essere veramente molto belli!

Oroscopo Capricorno

Una settimana veramente ottima sembra attendere voi amici del Capricorno, con un cielo ottimo e solare che vi permetterà di procedere in qualsiasi campo con grande sicurezza! In particolare, secondo le letture di Paolo Fox, sembrate poter vivere delle giornate ottime per i progetti, che siano amorosi o lavorativi non sembra cambiare nulla, dipende cosa volete!

Oroscopo Acquario

Una meravigliosa settimana sembra attendere voi carissimi Acquario nei prossimi sette giorni! La vostra forza sembra essere veramente alle stelle, approfittatene per fare grandi cose sul posto di lavoro, ma anche con la vostra dolce metà! Pensate tanto, soprattutto, all’amore, specialmente nel caso in cui siate single alla ricerca di qualcosa di nuovo!

Oroscopo Pesci

Una settimana piuttosto bella e solare sembra attendere voi amici nati sotto il segno dei Pesci, interessata anche da un gran numero di ottime, nuove, opportunità! Non mancheranno neppure delle piccole novità nella vostra vita, ma tenete a mente che secondo Paolo Fox, saranno molto accentuate verso gennaio! Ciò che non vi piace dev’essere sostituito.

