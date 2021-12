Oroscopo Paolo Fox Cancro oggi 30 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 30 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata di martedì che attende voi Cancro sembra essere leggermente sottotono, con una Luna veramente molto fastidiosa, purtroppo raggiunta anche da Venere.

Ansie, stress e nervosismo generico sembrano attendervi, specialmente dai vostri scambi sociali o amorosi, ma cercate di rimanere calmi. Sul lavoro avete tanto da fare, ma occhio alle decisioni.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 30 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 30 novembre: amore

State, insomma, veramente molto attenti a questa giornata amorosa di martedì, carissimi amici del Cancro, perché l’opposizione di Venere e della Luna potrebbe rivelarsi parecchio fastidiosa.

Siete nervosi e tesi come corde di violino, basta una parola sbagliata per farvi scattare, ma è meglio che vi conteniate perché non reggereste un faticoso litigio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 30 novembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, potreste essere a tratti distratti, forse ripenserete a qualche questione passata con un collega, ma cercate di non vagare troppo in quei pensieri.

Infatti, alcune cose potreste tranquillamente portarle a termine, cari Cancro! La mole di lavoro che vi attende sarà parecchia, ma senza nessuna grande gratificazione, tenete duro.

Le previsioni per la settimana del Cancro

Questa non sembra affatto essere una bella settimana per voi amici del Cancro, state attenti a come vi muovete. Infatti, dei cambiamenti potrebbero essere avvenuti nella vostra vita, ma in senso decisamente contrario a come desideravate voi. Ora occorre fare delle scelte importanti, magari rinunciando a qualcosa perché dovete arrivare nel 2022 con tutto in ordine!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni