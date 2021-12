Oroscopo Paolo Fox Vergine oggi 30 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 30 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Vergine! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Vergine, in questa giornata di martedì qualcosa di piuttosto bello sembra poter attendere voi che da tempo siete stabilmente impegnati in una relazione!

Nulla di nuovo, in realtà, ma non per questo meno positivo o emozionante! Il lavoro, invece, nel frattempo sembra stancarvi parecchio e il periodo non è certo dei migliori per iniziare qualcosa di nuovo.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 30 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 30 novembre: amore

Molto bene, dunque, per la giornata amorosa di martedì che attende voi amici stabilmente impegnati.

Infatti, grazie ad un’ottima Venere potreste sperimentare un nuovo livello di intesa con la vostra dolce metà, che vi porterà a vivere delle emozioni veramente molto belle! Amici single della Vergine, voi non dovreste sprecare quella Venere positiva, uscite!

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 30 novembre: lavoro

Dal punto di vista, invece, del lavoro, in questo momento, carissimi Vergine, sembrate avvertire veramente il peso dell’ultimo periodo sulle vostre spalle.

Certo, nulla di marcatamente negativo o di impegnativo, ma forse sarà necessario rallentare un pochino.

Comunque, queste sono ottime giornate per portare avanti quanto avete già iniziato, senza pensare alle cose nuove!

Le previsioni per la settimana della Vergine

Amici della Vergine, allacciatevi la cintura di sicurezza perché questa settimana si aprirà con l’opposizione del Sole e di Mercurio, entrambe decisamente impegnative da sopportare. Avete bisogno di fare qualcosa di nuovo, siete stanchi di vivere sempre le solite situazioni e questo potrebbe portarvi ad allontanarvici un pochino. Fine settimana ottimo per l’amore!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni