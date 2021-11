Valanga travolge una pista da sci in Valle d’Aosta. Un addetto alla sicurezza è rimasto sotto la neve: è grave

Cronaca Italia

Attimi di paura in Valtournenche questa mattina dopo che una valanga ha travolto una pista da sci. Sul posto stava lavorando un addetto alla sicurezza che è rimasto sotto la neve; le operazioni di recupero sono state condotte dalla Soccorso Alpino Valdostano, presenti anche guardia di finanza e carabinieri che stanno effettuando accertamenti.

L’Italia in questi giorni di fine novembre e inizio dicembre sta affrontando un brusco abbassamento delle temperature, che ha portato nevicate anche in bassa quota. Tra le regioni più colpite c’è la Sardegna, dove i primi fiocchi hanno imbiancato alcuni paesi del Nuorese e dell’Ogliastra.

Valanga travolge una pista da sci

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di lunedì mattina, 29 novembre, e ha travolto la sciovia Grand Sommettaz in Valtournenche, Valle d’Aosta. Sulla pista in quel momento si trovava un uomo di 58 anni, Leandro Pession, un pisteur-secouriste (addetto alla sicurezza) della Cervino spa.

Le procedure di soccorso si sono avviate all’istante e l’uomo è stato prontamente individuato, disseppellito e portato in ospedale.

Le operazioni di soccorso non sono state facili a causa delle condizioni climatiche.

La dinamica della slavina in Valtournenche

Secondo una prima dinamica, la valanga che ha travolto la pista e il 58enne si sarebbe staccata a quota 3mila metri, a monte della sciovia Grand Sommettaz, a causa del forte vento. L’area interessata è stata quella tra il comprensorio di Valtournance e quello di Cervinia.

L’allarme è stato da un collega del 58enne, riferisce Repubblica, che è riuscito ad individuare il punto esatto in cui era stato travolto. L’uomo si trovava in quota per verificare lo stato di sicurezza delle piste.

Come sta l’uomo estratto dalla neve

Leandro Pession è stato trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravi. Secondo quanto riferisce Ansa, l’uomo al momento si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta, e la prognosi è riservata.

Le operazioni di soccorso sono andate avanti anche con l’ausilio di cani molecolari per verificare che nessun altro fosse rimasto travolto.