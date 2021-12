Alex Belli e le foto di Delia Duran con un altro uomo: la reazione dell’attore al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini mostra all’attore alcuni scatti rubati che ritraggono sua moglie assieme ad un altro uomo. Il conduttore mette al corrente il ‘Vippone’, il quale ritiene che in quelle foto non riesca a vedere nulla di male. “Non cado in questa cosa” il suo commento.

Delia Duran con un altro uomo: gli scatti mostrati ad Alex Belli

Al Grande Fratello Vip una nuova esplosiva notizia è destinata a sconvolgere il triangolo amoroso del momento: Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran.

Alfonso Signorini ha infatti annunciato al pubblico uno scoop clamoroso che riguarda la moglie dell’attore: “Delia si trovava a Torino sabato per un evento sposi. Era per una sfilata, ma nel backstage di questa sfilata si è avvicinato un vecchio amico, forse anche amico di Alex. E inaspettatamente si è lasciata andare a delle effusioni e momenti di grande complicità“.

Il conduttore ha anche mostrato al pubblico questi scatti rubati di Delia in compagnia dell’uomo misterioso, prima di parlarne direttamente con Alex Belli.

Ma, appena visti gli scatti, l’attore ha compreso che l’uomo misterioso è in realtà un suo grande amico: “È Simo. Simone lo conosco, sta insieme a una mia amica e stanno veramente molto bene insieme. Si amano“. Parole che appaiono rassicuranti e che non lascerebbero trasparire dubbi o sospetti.

Alfonso Signorini dubbioso sulla reazione di Alex Belli

Alex Belli spiega ad Alfonso Signorini: “Io conosco molto bene Simo e Delia e non cado in questa cosa perché so benissimo che al di là dell’immagine, che è un dietro le quinte, so che c’è molta amicizia.

C’era prima e c’è adesso“. Ma il conduttore, a suo dire, vedrebbe in quello scatto più di un’amicizia e non sarebbe così realmente convinto della reazione dell’attore: “Parlare di amicizia mi sembra fuori luogo, è qualcosa che sottende un sentimento che va al di là dell’amicizia. Guarda l’espressione di Delia. A me non sembra l’espressione di una donna che guarda un amico. Ma si guardano in una maniera che due amici non si guardano così. Certe immagini so che cosa significano. Io non ci casco su questo argomento“.

Alex Belli però è convinto che, in quello scatto, non ci sia davvero nulla di male se non un abbraccio tra la moglie e l’amico: “Io predico questo da quando ci siamo conosciuti con Delia.

Ci siamo detti: ‘Viviamoci per quello che siamo’. Ci conosciamo benissimo, però su questa cosa qui non posso non dirti che, conoscendo Simo e Delia, questo tipo di foto e di rapporto è quello“.

La reazione social di Delia Duran dopo il bacio tra Alex e Soleil

Tuttavia Alex Belli viene messo al corrente di un altro fatto: la piccata reazione social di Delia Duran dopo aver appreso del bacio appassionato tra il marito e Soleil Sorge durante la messinscena della Turandot.

Molti ritengono che quello sia stato ben più di un bacio scenico, come affermato anche da Alfonso Signorini in puntata. La modella ha così voluto esprimere il proprio disappunto attraverso una Instagram story: “Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole. No comment“.

Alex Belli, appreso il messaggio social condiviso dalla sua Delia, commenta amaro: “Non possiamo cadere in questi tranelli, nel giudizio del pubblico“.