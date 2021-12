Avanti un altro! avrà un nuovo personaggio del Minimondo: chi ci sarà al fianco di Paolo Bonolis

Programmi TV

Il critico d'arte, che non si vede da un po' in televisione, potrebbe tornare sul piccolo schermo al fianco di Paolo Bonolis nella prossima edizione di Avanti un altro!. L'indiscrezione che circola sul web.

Da quando è diventato ufficiale il palinsesto delle reti Mediaset per il trimestre gennaio-marzo 2022, il ritorno di Avanti un altro! è ormai una certezza. Il divertente show pre serale condotto da Paolo Bonolis ritornerà con tutta la sua folta squadra al seguito dove non mancheranno le novità insieme al confermatissimo maestro Luca Laurenti. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, il Minimondo. già fornito dei più disparati personaggi pronti a sottoporre le loro domande ai concorrenti in gioco, si dovrebbe rinverdire con una presenza spiazzante e del tutto inaspettata. A partire dalla prossima edizione dovrebbe entrare a far parte del fornito cast il critico cinematografico Marco Giusti, volto noto dell’iconica Stracult.

Ad Avanti un altro! arriva Marco Giusti: l’indiscrezione

Il già ricco Minimondo di Avanti un altro! potrebbe accogliere un nuovo prezioso ingresso nella sua prossima edizione. Il programma condotto da Paolo Bonolis è infatti in procinto di ritornare su Canale5 sia con la sua striscia quotidiana che con il più lungo appuntamento della domenica, quello che strappò lo slot in prima serata niente di meno che a Barbara d’Urso.

La notizia è diventata ufficiale da qualche giorno a questa parte con la pubblicazione del palinsesto della rete per il trimestre gennaio-marzo 2022 ma sono tante le voci non ufficiali che iniziano a circolare intorno al divertente show. Una di questa riguarderebbe l’ingresso nel Minimondo, il luogo dal quale spuntano fuori tutti gli strampalati personaggi che pongono le domande ai concorrenti in gioco, di un volto noto decisamente inaspettato.

Stando all’indiscrezione riportata da TvBlog.it, nella prossima edizione i telespettatori potrebbero trovarsi di fronte Marco Giusti, noto critico cinematografico volto su Rai2 del programma di nicchia Stracult.

Un colpo del tutto a sorpresa quello messo a segno dalla trasmissione, che si dovrebbe avvalere della sua presenza per porre delle domande inerenti il mondo del cinema ai concorrenti seduti di fronte alla coppia Bonolis-Laurenti.

Avanti un altro! rispolvera delle puntate inedite

A continuare le indiscrezioni sul programma firmato da Stefano Santucci, stando sempre a quanto riportato da Tvblog.it, ci sarebbe anche il fatto che la prossima potrebbe essere una edizione molto più lunga del previsto.

il programma infatti dovrebbe ripescare e quindi mandare in onda le puntate registrate e mai viste dal pubblico che si tennero in vicinanza dello scoppio della pandemia di Covid-19.

Il sito parla infatti di ben 50 episodi ancora tenuti segreti che potrebbero trovare la loro messa in onda proprio nel 2022. Staremo a veder e vi terremo aggiornati in merito.