Avanti un altro! torna in televisione con Paolo Bonolis: dalla striscia quotidiana alla prima serata

Aventi un altro! e tutto il Minimondo creato da Paolo Bonolis e dal suo braccio destro Stefano Santucci sono pronti per il grande ritorno in televisione. I divertenti personaggi della trasmissione sono pronti per una nuova stagione televisiva quando torneranno non solo con la fascia giornaliera ma bensì anche con la confermatissima prima serata di domenica, slot nel quale li avevamo lasciati dopo la sostituzione in corsa del programma di Barbara d’Urso dal titolo Live – Non è la d’Urso. Una grande conferma per il palinsesto Mediaset che ritrova al pari del navigato conduttore anche il suo simpatico braccio destro Luca Laurenti, pronto ad allietare l’ingrasso in puntata di tutti i nuovi particolari concorrenti al grido di Avanti un altro!

Avanti un altro! torna su Canale5: Paolo Bonolis si prende anche la domenica sera

In tutto il marasma che i palinsesti Mediaset stanno affrontando, di certo sarà balzato agli attenti occhi del pubblico il ritorno della trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Il funambolico presentatore è infatti pronto a tornare su Canale5 con il suo divertente programma Avanti un altro!

proprio dove non lo si vede in onda dalla scorsa estate. Lo avevamo lasciato in compagnia di tutti i personaggi strampalati del Minimondo nella prima serata di domenica quando a fare compagnia al pubblico c’era lo spin off del programma giornaliero dal titolo Pure la sera.

E proprio da qui dovrebbe ripartire il conduttore con la nuova edizione del programma pronta ad essere svelata nel 2022. L’annuncio dei palinsesti Mediaset hanno infatti confermato il grande ritorno della trasmissione non solo nella sua fascia preserale che prende il via ogni giorno dalle ore 18:45 circa ma anche in quella in prima serata della domenica.

Tutte le novità della prime serate di Canale 5 nel 2022

Sarà un 2022 ricco di novità quello che prenderà il via il prossimo gennaio su Canale5.

La rete ha infatti anticipato alcuni dei suoi contenuti nel calendario di programmazione che copre il trimestre gennaio-marzo, anticipando quali saranno le prime serata che andranno in onda in tale periodo.

Detto della domenica sera affidata ad Avanti un altro!, che si alternerà con lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti, il lunedì sera sarà ancora una volta lo spazio principale del Grande Fratello Vip6, martedì e mercoledì sera si alterneranno i film ed il grande calcio nelle esclusive della Champions League 2021-2022, mentre il giovedì ci sarà il secondo appuntamento settimanale con il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il reality fa spazio alla nuova programmazione del venerdì che vedrà le nuove attese fiction del canale mentre il sabato sera resterà di assoluto possesso di Maria De Filippi con la nuova edizione di C’è Posta per Te.