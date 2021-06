Paolo Bonolis, il conduttore romano che ha da poco soffiato sopra i suoi 60 anni, parla del suo futuro lavorativo ma anche dei grandi traguardi raggiunti in passato. In una recente intervista, Paolo Bonolis ha voluto spiegare nel dettaglio cosa si aspetta dal futuro e quali sono al momento i suoi progetti lavorativi proiettando già il suo affezionatissimo pubblico verso un nuovo appuntamento in agenda con Avanti un altro che torna il prossimo autunno.

Paolo Bonolis: 60 candeline e 41 anni di televisione

Paolo Bonolis ha da poco spento 60 candeline. Si è trattato di un compleanno circondato dagli affetti e dalla famiglia.

Un altro festeggiamento è, però, quello che riguarda la carriera di Paolo Bonolis: il conduttore romano infatti ha raggiunto il traguardo di 41 anni nel mondo della televisione. Una lunga carriera che ha avuto variegate forme: da quelle della Rai a quelle di Mediaset. Proprio di recente, intervistato da Chi proprio in occasione del suo compleanno, Bonolis ha voluto così ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera televisiva.

Paolo Bonolis: il temporaneo futuro a Mediaset

Paolo Bonolis ha iniziato a lavorare in televisione 41 anni fa. Il programma in questione era 3,2,1..contatto, in onda su Rai1.

Da allora il conduttore si è diviso tra impegni con Mediaset e vari ritorni da “Mamma Rai”. Durante l’intervista al settimanale Chi, Bonolis ha confessato di aver firmato ancora un anno di contratto con Mediaset dove tornerà in autunno per un’altra edizione di Avanti un Altro. Il rinnovato impegno con Mediaset sembra dunque arrivare ad allontanare un po’ le voci sul presunto ritorno in Rai di Bonolis e sul suo eventuale coinvolgimento in quel di Sanremo in qualità, nuovamente, di direttore artistico del Festival di Sanremo. Non sarebbe affatto la prima volta per Bonolis, nel caso, in quel dell’Ariston dove ha già trionfato al timone nel 2005 e nel 2009.

Paolo Bonolis torna a parlare de Il Senso della Vita

Da molti anni si vocifera di un possibile ritorno de Il Senso della Vita sui canali Mediaset. Paolo Bonolis è ancora molto affezionato al programma andato in onda dal 2005 al 2011 in seconda serata e su una nuova edizione de Il Senso della Vita, ha dovuto purtroppo deludere le aspettative. Sembra infatti che non ci sia in cantiere nessuna nuova edizione nonostante si tratti un programma a cui Bonolis è legato visceralmente, in assoluto il suo preferito: “È un progetto meraviglioso verso il quale nutro affetto, ma non avrà futuro“.

Sembra che in questo caso, come per La Talpa prima dell’acquisizione dei diritti da parte di Netflix, a scoraggiare il ritorno de Il Senso della Vita sia il suo costo di produzione.