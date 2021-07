Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, potrebbe essere una degli ospiti dell’edizione 2022 di C’è posta per te, lo storico programma condotto da Maria De Filippi.

Meghan Markle a C’è posta per te? L’indiscrezione di Chi

Meghan Markle a C’è posta per te, è questa l’indiscrezione lanciata da Chi oltre ad altri che potrebbero essere ospiti del programma nell’edizione 2022. Meghan Markle, moglie del principe Harry, reduce dalle sue polemiche con la famiglia reale sarebbe una di questi.

Sicuramente un personaggio internazionale di questo calibro garantirebbe al programma un numero di ascolti notevole, e chissà che Maria De Filippi non riesca davvero a portarsi in studio la duchessa di Sussex.

In ogni caso, per ora, si tratta solamente di un’indiscrezione e non c’è nulla di confermato. Inoltre, sembrerebbe che la conduttrice stia lavorando per avere come ospiti anche due artisti diventati molto famosi e apprezzati dal grande pubblico proprio grazie a un altro suo programma, Amici. Si tratterebbe di due ex-allievi dell’edizione 2021, il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile, vincitrice del programma. Anche in questo caso, tuttavia, non c’è ancora nulla di confermato.

Maria De Filippi, al mare tra relax e lavoro

Maria De Filippi è in questo momento in vacanza, come si legge nel servizio speciale dedicatole dalla rivista Chi. La conduttrice, infatti, dopo aver partecipato al funerale dell’amica e collega Raffaella Carrà, si sarebbe presa qualche giorno di relax al mare. Tuttavia, riporta la rivista, la De Filippi non si sarebbe staccata del tutto dal lavoro, neppure in vacanza. Infatti, in questo periodo si starebbe occupando del montaggio di Temptation Island, in onda in queste settimane su Canale 5, e alle scalette di Tù sì que vales. Inoltre, tra i tanti progetti aperti della conduttrice, c’è anche C’è posta per te a cui pensare.

Lo storico programma, infatti, andando in onda il sabato sera, necessita sempre di ospiti eccezionali per alzare l’audience e contrastare la concorrenza degli altri programmi.