Nonostante tutti sperassero che i funerali del principe Filippo fossero il momento per ricucire i rapporti familiari, tra Meghan Markle e i cognati William e Kate Middleton la frattura sarebbe insanabile. Il Duca di Cambridge non avrebbe digerito il modo in cui la moglie del fratello Harry avrebbe trattato la futura Regina, sempre più amata dai sudditi. La vendetta si sarebbe consumata alla luce adamantina dei gioielli della Corona, con il divieto per Meghan di prenderli in prestito, compresi quelli di Lady Diana.

Meghan Markle non potrà più indossare i gioielli della Corona

È The Sun a riportare come dietro la decisione della Regina Elisabetta di vietare a Meghan Markle di prendere in prestito i gioielli della Corona ci sia il principe William.

La Collezione Reale, che include alcuni pezzi di valore incalcolabile, sarebbero off limits per la Duchessa di Sussex, che li ha indossati in varie occasioni, tra cui il suo matrimonio, quando ha sfoggiato la Queen Mary’s Lozenge Bandeau.

Kate Middleton “si tiene” i gioielli

La tiara del matrimonio, in diamanti e platino, è un pezzo del 1932 appartenuto alla Regina Mary, e prestata alla sposa dalla Regina Elisabetta II, che l’annovera nella sua collezione privata.

Ma non ci saranno più gioielli reali per Meghan Markle, né in prestito né in altro modo, a differenza della cognata Kate Middleton, che ne ha fatto un mezzo per comunicare il suo ruolo nella Royal Family.

La Duchessa di Cambridge, al funerale di Filippo, ha indossato le perle di Lady Diana, catalizzando l’attenzione e l’ammirazione di stampa e pubblico. È bastata la collana di perle con fermaglio in diamanti per cristallizzare nella mente degli osservatori l’immagine da futura Regina, fedele alla Corona e alla sua eredità. Per Meghan, nemmeno i gioielli della defunta principessa del Galles saranno più a portata, ma almeno potrà contare sullo splendido dono di Harry per il matrimonio, l’anello “da cocktail” acquamarina appartenuto a Lady Diana.

La vendetta del principe William per Kate?

Secondo le indiscrezioni, sarebbe stato William a perorare la decisione di Elisabetta II. Il Duca di Cambridge ce l’avrebbe a morte con la cognata per il trattamento a cui avrebbe sottoposto Kate Middleton, che i racconti riportano “in lacrime” dopo un confronto con Meghan.

Il Daily Mail cita fonti di palazzo secondo cui “Kate avrebbe cercato di aiutare Meghan a capire le sue responsabilità nella vita reale, ma i suoi sforzi sono stati costantemente male interpretati“.

L’intervista di Meghan a Oprah Winfrey la pietra tombale

A convincere William a mettere definitivamente la parola fine al suo rapporto con Meghan, la controversa intervista a Oprah Winfrey. Nominare Kate apertamente e dichiarare che lei avrebbe causato in un’occasione il pianto di Meghan, sarebbe stato imperdonabile per l’erede al Trono.

Kate sarebbe molto “sensibile” e le piacerebbe stare “lontana dai riflettori il più possibile per supportare la famiglia e il Paese“. Sentire la moglie accusata di aver agito male senza la possibilità per lei di difendersi, avrebbe colpito molto William.

Con il suo ruolo sempre più centrale all’interno di The Firm, come viene soprannominata la complessa macchina della monarchia inglese, c’è da scommettere in una ulteriore emarginazione di Meghan e Harry.

