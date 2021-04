Kate Middleton ha conquistato l’attenzione di molti durante il funerale del principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile. Le esequie del consorte della regina Elisabetta si sono svolte ieri presso la St. George’s Chapel di Windsor, alla presenza di 30 persone, in una cerimonia dignitosa e commovente.

Kate Middleton ha atteso il marito William, che ha accompagnato il feretro fino alla cappella, e ha poi assistito al suo fianco alla cerimonia. La Duchessa di Cambridge ha voluto rendere omaggio sia alla Regina che a Lady Diana indossando una collana di perle molto speciale, che non è sfuggita agli osservatori.

Kate Middleton, omaggio a Lady Diana al funerale di Filippo

Gli occhi della Gran Bretagna e del mondo erano puntati su Elisabetta II durante l’ultimo saluto al marito, che l’ha accompagnata per 73 anni. Sullo sfondo anche William e Harry, nel primo incontro dopo un anno e dopo i dissapori dovuti alla Megxit. Chi ha catalizzato le occhiate in modo sobrio ed è stata promossa per il contegno durante i funerali di Filippo, è stata però Kate Middleton.

Vestita elegantemente di nero, ad attirare l’attenzione è stata la collana di perle chiuse con un fermaglio tondo tempestato di diamanti indossata da Kate, visto come un vero omaggio a Diana, che le portò al collo nel 1982, e alla Regina, che le ha prestate a entrambe in alcune occasioni.

La storia della collana di perle indossata da Kate Middleton

Kate Middleton ha indossato perle al funerale di Filippo, uno dei pochi gioielli consentiti alle cerimonie funebri. La Four-Row Japanese Pearl Choker fa parte della collezione privata della regina Elisabetta, un regalo del governo giapponese ricevuto intorno agli anni ’70, durante una visita della sovrana. Fabbricata dalla celebre casa di gioielli londinesi Garrard & Co, la collana presenta 4 fili di perle giapponesi e un fermaglio con diamanti.

Prestata dalla Regina a Lady Diana

La collana di perle è stata indossata da Lady Diana nel 1982, durante una visita della principessa Beatrice dei Paesi Bassi. Il prestito della Regina è stato sfoggiato dalla Principessa del Galles durante la cena di Stato a Hampton Court Palace.

L’anno dopo, la collana di perle è tornata al collo di Elisabetta II. La sovrana ha poi prestato la Four-Row Japanese Pearl Choker a Kate Middleton, che l’ha indossata nel 2017, durante la festa per l’anniversario di Diamante della Regina e del principe Filippo.

La collana indossata da Lady Diana e Kate Middleton

Kate Middleton: la riconciliazione tra Harry e William

Oltre agli accessori, altro è stato notato della presenza di Kate Middleton al funerale di Filippo. Voci di Palazzo vogliono la Duchessa di Cambridge impegnata a fare da paciere tra William e Harry, che sono stati visti parlare dopo la cerimonia. Inizialmente c’è voluta l’intercessione di Kate, con cui il cognato ha scambiato qualche parola, che si è poi fatta da parte per permettere ai fratelli di rimanere soli.

La speranza è che Kate riesca a placare le tensioni, un esito che secondo fonti vicine a Meghan Markle sarebbe quanto vorrebbe anche la Duchessa di Sussex.

Meghan, che non è potuta volare a Londra per la gravidanza del secondo figlio, è rimasta in disparte per dare il giusto spazio al cordoglio per Filippo, ma attenderebbe il marito Harry in California, pronta a supportarlo.

Approfondisci: