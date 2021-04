Harry e Meghan pubblicano un messaggio di cordoglio per la morte del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta venuto a mancare venerdì. La scomparsa del Duca di Edimburgo a 99 anni, poche settimane prima del suo 100esimo compleanno, ha toccato profondamente la Gran Bretagna, in lutto nazionale.

Il nipote Harry, Duca di Sussex, secondo le indiscrezioni volerà a Londra per i funerali, che si terranno in forma privata, ma è improbabile che la moglie Meghan lo seguirà, essendo incinta al terzo trimestre. Sarà il primo ricongiungimento di Harry, molto legato al nonno, con la Famiglia Reale dopo l’intervista che ha terremotato i Reali inglesi.

Harry e Meghan: cordoglio per la morte del principe Filippo

Harry e Meghan sono stati raggiunti dalla notizia della morte del principe Filippo in California, nella villa di Montecito dove vivono dopo il “divorzio” dalla Royal Family. La coppia ha pubblicato un messaggio di cordoglio sul sito della loro fondazione benefica, la Archewell Foundation, la cui homepage è stata oscurata per ospitare il lutto di Harry e Meghan.

Il messaggio di Harry e Meghan

“In memoria di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo 1921-2021“, si legge sulla pagina della fondazione, “Grazie per il tuo servizio… Mancherai moltissimo“.

Poche parole con cui Harry e Meghan salutano il principe Filippo, e un accenno a quel “servizio” che il Duca di Edimburgo ha compiuto per tutta la sua vita, prima da militare poi un passo dietro la Regina, per più di 70 anni.

Lo stesso servizio a cui i Duchi di Sussex hanno voluto rinunciare, allontanandosi dalla Famiglia Reale, con grande rammarico dello stesso Filippo. L’ultimo scisma di Casa Windsor avrebbe ferito enormemente il Duca di Edimburgo, proprio per la mancanza dimostrata nei confronti di Elisabetta, la Corona per cui Filippo ha fatto molte rinunce.

Harry ai funerali del principe Filippo

Secondo le indiscrezioni, nonostante le incomprensioni e gli scontri tra Harry e Meghan e il resto della Royal Family, il Duca di Sussex tornerà a Londra per i funerali privati del nonno. L’ultimo addio al principe Filippo si celebrerà alla St. George’s Chapel, alla presenza di circa 30 persone. Una cerimonia ristretta sia per via delle restrizioni anti-Covid, sia per volontà stessa del Duca di Edimburgo.

Meghan probabilmente non ci sarà

Meghan Markle probabilmente non sarà al fianco del marito, a causa della gravidanza annunciata lo scorso febbraio.

La Duchessa di Sussex sarebbe al terzo trimestre e aspetterebbe una bambina, e per questo le è stato caldamente sconsigliato di volare, specialmente per tratte lunghe come dalla California al Regno Unito.

Il rapporto tra Harry e il principe Filippo

Harry e il principe Filippo sarebbero stati molto uniti, secondo le fonti vicine a Buckingham Palace, che hanno anche spiegato come il Duca di Edimburgo sia stato protetto dall’evoluzione dei rapporti con i Sussex. Il deterioramento tra Harry e Meghan e la Royal Family dopo l’intervista a Oprah sarebbe stato contenuto nei resoconti a Filippo, specialmente dopo l’uscita dall’ospedale.

Il post Instagram pubblicato sull’account di Harry e Meghan per il compleanno di Filippo nel 2019

Lui e la Regina avrebbero mantenuto rapporti con la coppia, anche tramite videochiamate per vedere il piccolo Archie, e Meghan ha elogiato i due Reali anche nella famigerata intervista. Filippo, d’altronde, avrebbe sostenuto anche la principessa Diana durante il burrascoso matrimonio con Carlo, offrendole il suo aiuto. La sua scomparsa lascia certamente un vuoto in Harry, per cui è stato un punto fermo, specialmente in tempi così incerti.