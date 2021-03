Dopo l’intervista rilasciata dal Principe Harry e dalla Duchessa Meghan Markle all’americana Oprah Winfrey, è arrivata ora la risposta ufficiale della Regina Elisabetta. Oltremanica ci si domandava quale sarebbe stata la reazione all’intervista in cui Meghan ha rivelato alcuni spiacevoli episodi nell’ambito della Famiglia Reale, fatti che hanno portato lei e il fratello di William a lasciare ufficialmente la Corona.

Il comunicato di Buckingham Palace su Harry e Meghan

Sui tabloid del Regno Unito, è scoppiato il caos: da un lato chi chiede apertamente che vengano prese sanzioni severe nei confronti del Principe Harry e di sua moglie, Meghan Markle, per aver apertamente diffamato la Famiglia Reale inglese nella loro tanto discussa intervista alla CBS.

Dall’altro, le loro parole sono state prese molto seriamente, specie le accuse rivolte ad un non precisato membro della Famiglia che avrebbe avuto atteggiamenti razzisti verso Meghan e il figlio Archie, sollevando questioni sul colore della pelle di quello che sarebbe diventato il primo figlio di Harry e consorte.

Con un comunicato stampa ufficiale rilasciato da Buckingham Palace, è arrivata ora la risposta della Regina Elisabetta in persona a quanto dichiarato delle due ex Altezze Reali.

“L’intera famiglia – si legge – è rattristata nell’apprendere quanto sia stato difficile negli ultimi anni per Harry e Meghan“. Poi entra nel merito: “Le questioni sollevate in merito di razzismo sono preoccupanti. Mentre alcune alcune questioni possono essere ricordate diversamente, saranno comunque approfondite privatamente dalla famiglia“.

comunicato della Regina rivolto a Harry e Meghan

Harry, Meghan e le accuse di razzismo

La questione non è stata presa alla leggera, come dimostra lo straordinario comunicato della Regina in persona. È molto raro, infatti, che la Famiglia Reale scelga di esporsi apertamente su questioni del genere, ma in questo caso è stato probabilmente necessario per via delle enormi polemiche che hanno colpito Buckinham Palace e la Famiglia.

La Corona inglese infatti deve gestire il Commonwealth, l’organizzazione di ex Stati che facevano parte dell’Impero inglese, molti dei quali toccati direttamente dalla questione razziale.

Esperti della monarchia inglese, riportano le fonti, stanno già definendo questa la più grave crisi per la Corona dall’abdicazione di Edoardo VIII, lo stesso del quale si sono poi scoperte tendenze e legami filonazisti.

Più di recente, lo scandalo sessuale che ha colpito il Principe Andrew, figlio della Regina. Il fatto che la Corona “prenda atto” delle accuse di razzismo e prometta approfondimenti, ne è ulteriore testimonianza-

Affetto della Regina per Harry e Meghan

Riguardo Harry e Meghan e il loro futuro nella famiglia, il comunicato si chiude così: “Harry Megan e Archie saranno sempre amatissimi membri della famiglia“.

