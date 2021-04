Morto il Principe Filippo: quando e dove saranno i funerali del Duca di Edinburgo, morto a 99 anni

Con profondo dolore la famiglia reale inglese ha appena dato annuncio della morte del Duca di Edinburgo, il Principe Filippo. Il compagno della Regina Elisabetta, sposati dal lontano 1947, è deceduto all’età di 99 anni, a 2 mesi di distanza da quello che sarebbe stato il suo 100esimo compleanno il venturo 10 giugno.

Morto il Principe Filippo a 99 anni

Una morte che è stata annunciata all’improvviso ma che tuttavia era stata da tempo immaginata a causa delle fragili e precarie condizioni di salute del Duca di Edinburgo che in questi ultimi mesi era stato più volte trasferito in ospedale per accertamenti medici.

Come annunciato dalla famiglia reale attraverso i canali ufficiali sui social, il Principe Filippo sarebbe morto questa mattina “pacificamente“, nel Castello di Windsor. Notizia che si apprende anche sul sito ufficiale dei Reali, dove l’intera homepage è stata elaborata a commemorazione del Duca di Edinburgo.

L’homepage del sito ufficiale della famiglia reale inglese dedicata alla scomparsa del Principe Filippo. Fonte: https://www.royal.uk/

Il funerale del Principe Filippo: le volontà del Duca di Edinburgo

Da tempo la famiglia reale e tutto lo staff che segue i movimenti all’interno di Buckingham Palace, aveva iniziato a pensare ai funerali del Principe Filippo, un pensiero che lo stesso Duca di Edinburgo aveva ponderato lasciando precise indicazioni sulla cerimonia conforme alla sua volontà qualora fosse sopraggiunta la morte.

Come riportavano i tabloid inglesi vicini alla famiglia reale già nel corso degli scorsi mesi, e in particolare l’Express, il Principe Filippo avrebbe messo per iscritto la volontà di rinunciare a quelli che sarebbero i suoi funerali di stato, come gli spetterebbe, optando per una cerimonia meno formale e più semplice.

Una cerimonia semplice in forma privata nei prossimi 10 giorni

Sempre Filippo si sarebbe poi espresso sulle partecipazioni e stando a quando filtrato dagli accordi precedentemente presi in materia, al funerale del Duca di Edinburgo dovrebbero presenziare ovviamente la Regina Elisabetta insieme a tutta la famiglia reale, gli amici e i capi di Stato dei Paesi del Commonwealth, presumibilmente attesi nel giorno dell’addio alla cappella di San Giorgio a Windsor Castle.

Sembra dunque che il funerale del 99enne avverrà in una forma molto privata e in un’atmosfera intima che potrebbe avere come ultima tappa, per la sepoltura, i giardini di Frogmore, sempre nel parco del Castello di Windsor dove si era ritirato in tempi recenti il Duca per preservare la sua salute anche a causa dell’epidemia di Coronavirus per la quale è stato considerato un soggetto ad alto rischio.

Dove verrà sepolto il Principe Filippo

Come noto, i giardini di Frogmore House si troverebbero a meno di un km dal Castello di Windsor, nel Berkshire. Proprio nei giardini si trova il mausoleo reale dove sono stati sepolti in precedenza la regina Vittoria e il principe Alberto. Stando alle ultime notizie che filtrano dal Regno Unito, i funerali del Principe Filippo dovrebbero essere celebrati entro i prossimo 10 giorni.