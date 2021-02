Harry e Meghan aspettano il loro secondo figlio, e daranno un fratellino o una sorellina al primogenito Archie. È la notizia che si è imposta sulle copertine dei tabloid di mezzo mondo e che è arrivata proprio nel giorno di San Valentino, attraverso un dolcissimo scatto con cui i duchi del Sussex hanno annunciato al mondo la dolce attesa.

Meghan Markle incinta: secondo figlio per i duchi del Sussex

Sarebbe stata confermata da un portavoce dei duchi di Sussex citato dalla Bbc, riporta Ansa, la notizia della gravidanza di Meghan Markle. Così, dopo la nascita del piccolo Archie, Harry e consorte sarebbero prossimi ad accogliere il secondo figlio lontano dal Regno Unito, nel nido d’amore che hanno scelto negli Stati Uniti dopo il clamoroso “strappo” con la Royal Family.

Appena pochi mesi fa, nel novembre 2020, la duchessa si era lasciata andare a una inedita confessione sulle colonne del New York Times, firmando un articolo contenente la rivelazione di un aborto spontaneo: “Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo“.

La foto che ha fatto il giro del mondo

“Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore e, amica mia, sono onorato di vederla crescere. Congratulazioni al Duca e alla Duchessa di Sussex per questa gioiosa notizia!“. È con queste parole che l’amico fotografo Misan Harriman ha fatto i suoi speciali auguri alla coppia, dopo aver impresso la felicità di questo momento in una foto che ha fatto il giro del mondo.

Harry Meghan, l’annuncio della gravidanza su Instagram

Nell’immagine, si nota subito il pancione di Meghan Markle che, distesa su un prato, guarda il marito mentre le accarezza i capelli.

Meghan come Lady D: la data dell’annuncio è la stessa

È noto che la storia d’amore tra Harry e Meghan sia costellata di voluti riferimenti alla defunta Lady Diana, e in molti non hanno fatto a meno di notare, anche nel caso del lieto annuncio della seconda gravidanza, un omaggio alla Principessa del Galles.

Il motivo risiederebbe nella scelta della data in cui svelare la notizia, che è il 14 febbraio. Esattamente lo stesso giorno in cui, nel 1984, Lady Diana rivelò al mondo di essere incinta del secondo figlio, Harry appunto.

