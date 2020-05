La nuova vita del principe Harry a Los Angeles, a quanto pare, non è il sogno americano o la favola romantica sperata (almeno non per lui). Se l’attrice Meghan Markle ha ritrovato mamma Doria, le amiche e una carriera, per il principe, che ha rinunciato al suo status di membro senior della famiglia Reale britannica, non sono tempi facili.

La solitudine del principe Harry

Il duca di Sussex è solo e spaesato e, il trasferimento in una metropoli del calibro di Los Angeles, in un ambiente tanto diverso dal suo, non è stato facile come non lo è ambientarsi. Secondo quanto riferisce Vanity Fair USA, seguito a ruota da altri tabloid statunitensi e inglesi, il principe non ha ancora trovato la sua tranquillità nella nuova vita e si sente come un pesce fuor d’acqua e ha nostalgia della sua vecchia vita.

Una vita su una barca in balia delle correnti e lui impossibilitato a gestire il timone, voci che trovano conferma in quanto riferito dall’etologa britannica, e vecchia amica di Harry, Jane Goodall che ha affermato di aver parlato con lui e di aver percepito la sua difficoltà ad ambientarsi.

Il video che preoccupa i fan

A preoccupare molti dei suoi fan più accaniti, è stato anche l’aspetto di Harry nel video pubblicato per gli Invictus Game, l’evento sportivo benefico ideato e gestito dal principe per i veterani di guerra rimasti in condizione di invalidità.

Nel video Harry appare pallido, stanco e i suoi occhi guardano nel vuoto conferendogli un’espressione disorientata.

Marking what would have been the Opening Ceremony for the @InvictusGamesNL, our Patron The Duke of Sussex shares his best wishes to supporters and competitors, and outlines plans this week to bring The Hague home to you: pic.twitter.com/HLRnzCk9cu — Invictus Games Foundation (@WeAreInvictus) May 9, 2020

In contatto con il fratello

Una nota positiva però c’è, pare che i due fratelli abbiano ripreso i contatti, Harry e William si parlano di nuovo.

Secondo quanto riferito dall’esperta reale Kate Nicholl alla rivista ET, i due principi hanno infatti ripreso i contatti quando il principe Carlo si è ammalto di Covid-19 (successivamente guarito), da allora Harry, che non è potuto rientrare in Inghilterra, si è tenuto costantemente aggiornato.

Inoltre pare che da entrambe le parti, non sia venuta a mancare la video-chiamata di compleanno; per Archie da parte di William e Kate e per Louis e Charlotte, da parte di Harry e Meghan.

Approfondisci:

Harry e Meghan, addio alla Royal Family (e al trono): l’annuncio shock

Harry e Meghan, dopo gli scatti in Canada arriva l’avvertimento legale