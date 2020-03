C’è stata una prima fase di sconcerto da parte dei sudditi di fronte alla notizia che il Principe Carlo d’Inghilterra fosse risultato positivo al Covid-19. A seguito dell’annuncio il figlio di Elisabetta II si è ritirato in isolamento, lontano dalla moglie Camilla Parker Bowles, che è risultata negativa al tampone, e dai figli.

Ora dopo alcuni giorni, Carlo rompe il silenzio e si rivolge sui social ai suoi sudditi. Il Principe ringrazia tutti di tanto affetto dimostrato. In tanti hanno subito avanzato una certa preoccupazione nei confronti del Principe del Galles, che con i suoi 71 anni è certamente un soggetto a rischio.

Intanto a corte la preoccupazione sale anche per gli altri membri della corona come Filippo.

Carlo ha affidato il suo messaggio a Twitter e si è rivolto ai sudditi attraverso l’account di Clarence House. Nel tweet il Principe si è detto profondamente toccato da tutta la vicinanza dei suoi sudditi e di tutti coloro che hanno mostrato un vivo affetto ed interesse per le sue condizioni.

Thank you for all your ‘Get Well Soon’ messages for His Royal Highness. He is enormously touched by your kind words. pic.twitter.com/PRjqHWBWj8