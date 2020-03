Sta girando in queste ore una nuova fake-news che annuncia la presunta morte del Principe Filippo. Non è la prima volta che accade, già nel luglio 2018 fu data una notizia simile, poi sonoramente smentita.

Fin quando non arriva una comunicazione ufficiale da Buckingham Palace, nessuna indiscrezione può essere considerata fondata. Ma secondo fonti di Palazzo pare che il duca di Scozia stia bene e in isolamento in via preventiva già da tempo nella sua residenza di Sandringham, il castello di Windsor, insieme alla regale consorte. Intanto si fa strada sui tabloid britannici la possibilità che la Regina Elisabetta possa parlare alla nazione in diretta tv.

Le voci sul Principe Filippo

I rumors che danno il 98enne Principe Filippo per morto sono state fortemente alimentate in questi giorni, a causa delle cattive notizie che hanno investito Buckingham Palace nelle ultime ore. In particolare quella riguardante la positività del Principe Carlo al test del Coronavirus, il quale si trova attualmente in isolamento insieme a Camilla.

Questa notizia ha trovato terreno fertile nei precedenti di salute del Principe Filippo, che lo scorso inverno è stato costretto ad una lunga degenza dovuta ad un’importante sindrome influenzale.

Le cattive condizioni di salute di Filippo si sono protratte da novembre fino a dicembre. Poco prima di Natale è stato predisposto il suo ricovero. Uscito dall’ospedale il 98enne si è ritirato a Sandringham.

Il silenzio della Regina

Mentre si fa strada quindi la notizia della presunta morte del Principe Filippo, di pari passo cammina quella della presunta reazione della Regina. Stando a quanto si vocifera Elisabetta II sarebbe costretta al silenzio. La ragione del riserbo, secondo alcuni sarebbe dovuta alla pericolosità che potrebbero comportare i funerali pubblici in questo momento.

Come negli altri Paesi anche nel Regno Unito, causa emergenza Covid-19, funerali e riti religiosi sono sospesi.

Intanto, la Bbc ha reso noto che a corte si starebbe valutando l’ipotesi di un discorso della Regina alla Nazione. Si tratta di un intervento a sorpresa della Sovrana. Una cosa così non accadeva dal 2002. Quell’anno Elisabetta II parlo in seguito alla morte della madre.