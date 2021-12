Casa Vianello ritorna: dove vedere l’iconica sitcom con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

Serie TV - Fiction

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sbarcano in streaming con la loro arcinota sitcom dal titolo di Casa Vianello. Come e dove vedere la sitcom a produzione italiana più longeva di sempre a partire dal primo dicembre 2021.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono stati una delle coppie più iconiche della nostra televisione, se non la più iconica in assoluto. Una vita passata insieme sia quella privata che quella sotto le luci dei riflettori, che li hanno elevati nel corso del tempo a simbolo della nostra cultura pop per eccellenza.

Schietta e diretta lei sempre impegnata a lamentarsi del marito e della vita noiosa in generale, soprattutto sotto le coperte della camera da letto, ironico e oltremodo preso di mira lui. Il pubblico televisivo potrà godere nuovamente in streaming di quelle loro simpatiche gesta che animarono la sitcom Casa Vianello per oltre 19 anni.

Casa Vianello torna: come e dove vedere la sitcom

La sitcom italiana più longeva di sempre sta per sbarcare in streaming online a partire dall’1 dicembre 2021. L’iconica coppia formata da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sta per tornare a fare compagnia al pubblico italiano che tanto l’aveva apprezzata nel periodo che andò dal 1988 al 2007.

Fu un successo unico quello che portò nelle case degli italiani le interazioni tutte da ridere della coppia più nota del nostro spettacolo, che mise a nudo con simpatia ed affetto i due personaggi famosi tra improvvisazione e recitazione.

Il loro sodalizio artistico e sentimentale trovò l’apice massimo con l’apprezzatissima Casa Vianello, che in un totale di 16 stagioni e di 338 episodi li mise a nudo come non mai.

I fan della storica trasmissione potranno godersi per la prima volta in streaming le prime 3 stagioni della sitcom a partire dall’1 dicembre 2021. La ghiotta possibilità è fornita dall’acquisizione dei diritti alla trasmissione da parte di Amazon Prime Video che renderà dunque disponibili i primi 80 divertenti episodi che di sicuro non faranno esclamare agli spettatori Che barba, che noia!

.

La storia di Casa Vianello

Protagonista della serie è la vita quotidiana di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, tra battibecchi, equivoci e discussioni. Il finale è quasi sempre scontato, come nelle migliori sitcom: nel letto matrimoniale Sandra Mondaini si lamenta con Raimondo Vianello con la solita frase: “Che barba, che noia, che noia, che barba“, muovendosi ripetutamente sotto le coperte. La tensione della moglie è stemperata da un Raimondo che legge La Gazzetta dello Sport e risponde, poco, alla moglie.