Clarissa Selassié eliminata al Grande Fratello Vip: Lulù e Jessica in lacrime, delusione e rabbia sul web

Clarissa Selassié è stata eliminata al Grande Fratello Vip nella puntata di ieri sera. Un verdetto che ha gettato nello sconforto le sorelle Jessica e Lulù, che si sono strette a lei in lacrime dopo l’annuncio del comunicato. Anche sui social molti fan del programma hanno accolto con amarezza tale decisione, accusando la produzione di aver poco considerato la ‘Princess’ e la sua storia.

Clarissa Selassié eliminata: la disperazione delle sorelle

Al Grande Fratello Vip, nella puntata andata in onda ieri sera, è stato annunciato un nuovo verdetto decisivo ai fini del gioco.

Infatti, Clarissa Selassié è stata definitivamente eliminata dalla Casa in quanto meno votata dal pubblico. Una decisione che è stata accolta con amarezza dalle sorelle Lulù e Jessica, che l’hanno abbracciata una volta annunciato il verdetto. È in particolare Lulù a non aver trattenuto le lacrime, in preda alla delusione e alla tristezza per non poter più contare sulla sorella nella Casa. La stessa Lulù, tra l’altro, è stata protagonista di un accesissimo sfogo prima del verdetto, quando era rimasta assieme a Clarissa al ballottaggio.

Nella Casa molti hanno abbracciato per l’ultima volta Clarissa Selassié, e anche sui social i fan del programma si sono detti delusi per il verdetto. E non solo per quello perché, a loro dire, alla ‘Princess’ non sarebbe stato dedicato il giusto spazio. Poche sorprese per lei, poche clip riguardanti la storia della sua vita, pochi spazi a lei dedicati in puntata. La ragazza è spesso stata trascurata per lasciare posto ad altre dinamiche, e questa cosa non è andata giù a diversi telespettatori.

Clarissa eliminata: la delusione del pubblico sul web

Su Twitter molti utenti hanno dato sfogo alla propria delusione per un verdetto che, secondo i più, è immeritato.

Un commento fa riferimento alle scarsa considerazione riservata dalla produzione alle ‘Princess’, oltre all’unica sorpresa da loro ricevuta in due mesi e mezzo e per di più nella puntata di ieri: “La sorpresa per le sorelle princesses dopo due mesi che non ne avevano mai avuta una, fatta dopo mezzanotte, durata 5 minuti in croce, poco prima di sapere il verdetto finale tra Lulù e clarissa! Come si vede che non sono raccomandate!“.

Un altro commento sottolinea ulteriormente la questione: “Effettivamente è assurdo che in due mesi e mezzo clarissa non abbia avuto mezza clip, nessun racconto sulla sua storia, niente linea della vita e sorpresa il giorno dell’eliminazione“.

Per molti dunque, l’eliminazione di Clarissa sarebbe immeritata.

