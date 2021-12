Il Collegio 6 anticipazioni: la quinta attesa puntata del docu-reality in onda su Rai 2

Programmi TV

L’apprezzato docu-reality made in Rai2 torna dopo una settimana a fare compagnia all’attento pubblico di teenager già affezionatosi ai protagonisti della classe de Il Collegio 6. L’occasione per scoprire le nuove vicissitudini della trasmissione va in onda martedì 30 novembre 2021 quando i telespettatori continueranno il loro tuffo nella lontanissima annata del 1977. Tutto quello che c’è da sapere sulla quinta e penultima puntata de Il Collegio 6 in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa.

Il Collegio 6: la quinta puntata in onda su Rai2

Il docu-reality più amato dai giovani italiani viene trasmesso su Rai 2 martedì 30 novembre 2021 sempre a partire dalle ore 21:20 circa sul secondo canale, con le vicende degli alunni del collegio più spiato d’Italia che si avvicinano al gran finale.

I fan della trasmissione potranno infatti gustarsi la quinta delle sei puntate messe in programma dalla Rai, con il tuffo nel passato svolto dagli adolescenti del collegio di Anagni nello storico anno scolastico ambientato nel 1977. I telespettatori della trasmissione potranno poi rivedere la puntata anche su Raiplay, visto che la piattaforma la metterà a disposizione sin dalla sua conclusione su Rai2.

Le anticipazioni della quinta puntata de Il Collegio 6

Il quinto appuntamento con Il Collegio 6 sarà il penultimo che ci mostrerà quasi il finale dell’esperienza degli scolari immersi nel 1977. Dopo che la quarta puntata ha svelato una l’esclusione eccellente dell’esuberante Casadei, eliminato dal Preside per la sua maleducazione, la nuova puntata mostrerà la preoccupazione degli altri alunni che pensano di poter fare la stessa fine.

La classe farà quadrato per andare avanti dopo l’esclusione dell’amico e cercherà di svagarsi con una gita sul lago Canterno.

Sarà l’occasione per realizzare un cortometraggio nel quale i ragazzi avranno vari ruoli con cui cimentarsi per non deludere le aspettative dei professori, cercando di ricoprire al meglio la figura del regista, dello sceneggiatore ed ovviamente quello dell’attore. L’ispirazione gli verrà fornita da alcuni filmati storici che riguardano proprio i 1977, anno storico per quanto riguarda le lotte studentesche.

La quinta puntata sarà anche l’occasione per vedere l’emotività di ragazzi che verranno scalfiti nella loro spavalderia grazie alle lettere inviategli dai famigliari.