Manuel Bortuzzo sbotta contro Lulù Selassiè dopo la diretta del GF Vip. Il duro scontro: “Vattene a fan**lo”

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono stati protagonisti di un acceso confronto dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. A far infuriare il nuotatore sarebbe stato ancora una volta l’atteggiamento della Princess, che in lacrime è accorsa da lui in cerca di conforto. Fra di loro sono volate parole molto forti.

Manuel Bortuzzo litiga con Lulù Selassiè dopo la diretta del GF Vip

Al termine della diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, Manuel ha voluto chiarire la sua opinione a Lulù.

“Mi dissocio dai suoi comportamenti” ha dichiarato in puntata, spiegando la sua nomination contro la ragazza, che ha cercato di comprendere cosa possa averlo portato a questa scelta. “Lasciami vivere“ le ha detto lui allontanandola. “Ti ho detto quello che penso– ha continuato- voglio dissociarmi da questi tuoi comportamenti”. “Non mi vanno bene” le ha detto duramente, mentre lei ha iniziato a piangere. “Sono cose tue, non sono affari miei” ha ribadito irremovibile Bortuzzo.

“Io voglio parlare“ ha continuato Lulù, palesando la sua volontà di dialogo.

“Non con me” l’ha bloccata lui. “Mi dissocio da tutto” ha concluso con fermezza.

Manuel Bortuzzo sbotta contro Lulù Selassiè: le sue parole

Come già accaduto in passato, Manuel è poi sbottato ancora più duramente contro Lulù. La Selassiè ha cercato di insistere per farsi ascoltare da lui, che l’ha nuovamente attaccata per il suo atteggiamento.

“A me non piace il tuo comportamento, punto e basta” ha dichiarato fermandola. “Dicono le cose e non ascolti, io ti voglio bene, ti rispetto” ha aggiunto, facendosi poi accusare di non volerla ascoltare. “A me dici ‘non ascolti?’ Vattene a fan**lo” è sbottato arrabbiato lo sportivo.

“Non posso pretendere altro, siamo due mondi io e te, opposti” le ha poi spiegato in un confronto successivo. “Mi fa stare male queste cosa, mi sono sentito in imbarazzo, mi sono vergognato” ha ribadito. “Mi mettono in imbarazzo quando mi chiedono se sono contento se sei rimasta, ma che me ne frega a me” ha concluso duramente.