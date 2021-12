Miriana Trevisan contro Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: le opinioniste si dividono, è scontro

Grande Fratello

Scintille in diretta tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. Le due coinquiline arrivano allo scontro, soprattutto per la battuta di cattivo gusto espressa da Soleil verso la coinquilina, in riferimento a un doloroso fatto del passato della showgirl. Il dibattito si infiamma anche in studio, con Sonia Bruganelli che taccia la Trevisan di vittimismo e con Adriana Volpe che accusa la Sorge di poca umiltà.

Miriana Trevisan e Soleil Sorge: scontro e accuse reciproche

Al Grande Fratello Vip va in scena un durissimo scontro tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge, che ha coinvolto in studio anche Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Le due coinquiline hanno avuto un acceso scontro pochi giorni fa, legato ad un’inezia quale la pulizia di una piastra per capelli. Ma la tensione tra le due è salita alle stelle e, in quella circostanza, la Sorge ha fatto un’infelice battuta sulla menopausa, in riferimento al nervosismo della coinquilina. Battuta che ha fatto parecchio discutere e che non è andata giù alla Trevisan, che proprio nel reality ha raccontato di aver subito la rimozione dell’utero in passato.

Quindi, a suo dire, Soleil sarebbe stata indelicata.

Lo scontro si riaccende anche nella nuova puntata del GF Vip. Alfonso Signorini mette Soleil e Miriana una contro l’altra, aprendo il dibattito. La Sorge inizialmente si mette sulla difensiva, per poi accusare la Trevisan di vittimismo: “A me dispiace aver vissuto uno scontro del genere, e ho trovato triste il modo in cui si rende vittima di una situazione“. La reazione della coinquilina è secca: “Come al solito racconta una storia tutta sua”.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: opinioni divergenti, è scontro

Tuttavia il dibattito tocca presto il delicato argomento legato alla menopausa e al doloroso capitolo della vita di Miriana Trevisan.

Dallo studio si eleva la voce di Adriana Volpe, che prende le sue difese: “Abbiamo visto qualche settimana fa la linea della vita di Miriana. Tutti hanno visto anche in Casa il dramma di Miriana. Lei ha raccontato che le hanno tolto l’utero“. E, innervosita dalle continue interruzioni di Soleil e dalla sua mancanza di sensibilità per un argomento così delicato, sbotta contro Soleil: “Fammi finire Soleil: per una volta sii umile nella vita. Hai ascoltato il dramma di questa donna alla quale hanno tolto un utero e non hai avuto la sensibilità di rimanere in silenzio.

Che in quel caso sarebbe stato oro“.

A quel punto prende parola Sonia Bruganelli che, invece, difende Soleil e accusa Miriana di vittimismo: “Quante cose dette tanto per dire, per essere politicamente buoni. Lei ha fatto la linea della vita e mi dispiace quello che ha dovuto subire Miriana, ma non mi sembra che apostrofare Soleil come “cretina”, “stupida”…“.

Adriana Volpe furibonda: “Non può passare, siamo in televisione“

In studio il dibattito si scalda ulteriormente, con Adriana Volpe che interrompe la Bruganelli accusandola di minimizzare una questione così delicata: “Ma per favore, ma il rispetto per le donne, il rispetto per il passato di una donna.

Non può passare, stiamo in televisione e ci stanno guardando“.

Alfonso Signorini chiede poi un ultimo giudizio a Soleil Sorge, che si scusa per il commento ma passa nuovamente all’attacco di Miriana: “Per quanto sgradevole il mio commento sulla menopausa… Lo intendo solo ed esclusivamente come un nervosismo dovuto al momento dell’età e di poco gusto. Ma vorrei fare anche un paragone: perché io devo essere aggredita e incompresa quando tu puoi darmi della cattiva, stupida e prepotente?

Tu lo sai quello che ho vissuto io? No, allora come ti permetti di parlarmi in quel modo?“. L’ultima parola spetta alla Trevisan, che risponde alle accuse: “In questi due mesi e mezzo abbiamo visto sentire da Soleil parole anche peggiori. Per me Soleil è cattiva, aggressiva e feroce quando parli. L’hai fatto con Gianmaria e con tante altre persone“.