Miriana Trevisan e Soleil Sorge, lite al Grande Fratello Vip: “È venuta con il coltello, ma siamo animali?”

Grande Fratello

Sono ai ferri corti Miriana Trevisan e Soleil Sorge, anche se son quelli per i capelli. Le due gieffine sono state protagoniste dell’ennesima lite al Grande Fratello Vip, dove ormai sembra si sopportino a stento. In questa occasione Soleil avrebbe accusato Miriana di aver lasciato la cheratina sulla piastra, ma la showgirl ha negato per poi lamentarsi con le altre coinquiline dell’atteggiamento ritenuto fuori dai ranghi dell’ex di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip, Soleil urla contro Miriana per l’arricciacapelli

Le convivenze non sono mai facili e si sa che a volte i nervi possano saltare, soprattutto quando si tratta di dimenticanze che possono essere state viste come mancanza di rispetto.

Potrebbe essere stato questo a far scattare Soleil Sorge dopo aver visto la cheratina rimasta sull’arricciacapelli, che non è stato pulito dopo l’uso. L’ex volto di Uomini e Donne ha accusato subito la coinquilina Miriana Trevisan, con cui sarebbe in crisi da un po’.

Soleil, dopo aver preso un coltello, si è diretta verso Miriana dicendole “Per favore gratta via la cheratina dal ferro“, ma la showgirl ha negato di averlo mai usato.

Parole messe in dubbio da Soleil: “Come non l’hai usato tu? O tu o Clarissa o Jessica, che hanno detto non sono loro“. Miriana si allontana borbottando, mentre Soleil si arrende e indispettita commenta “Una Casa di cuor di leoni, proprio“, mentre pulisce da sé la piastra.

Il confronto tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge

Miriana Trevisan: “Col coltello, ‘pulisci quel coso’… Siamo animali?”

Poco dopo, Miriana Trevisan si sfoga con altre coinquiline: “Col coltello così, ‘pulisci quel coso’… Oh, ma che siamo animali? Mi ha urlato, è uscito anche Gianmaria, si è spaventato.

Siamo arrivati a fare la gang che mi vieni a vessare così?“, è lo sfogo, “Siamo proprio alla follia, io poi stavo dormendo, mi sono spaventata, pensavo fosse successo qualcosa“.

Miriana poi fa il confronto con l’atteggiamento di Manila, che è andata molto cortesemente a chiederle se avesse sporcato lei il ferro. La showgirl osserva come lei non si sia mai permessa di urlare alla coinquilina perché lascia i mozziconi di sigaretta in giro: “Neanche gliel’ho mai detto, perché gliele levo. Questo vuol dire che tu hai preso potere e pensi di trattare tutti come tratti i tuoi uomini, non lo so.

Ma che è questa cattiveria?“.

Soleil Sorge e Miriana Trevisan: due gieffine difficili

Le due coinquiline sono sicuramente tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Entrambe si sono trovate a scontrarsi con Katia Ricciarelli, con cui Miriana si gioca l’eliminazione stasera insieme a Sophie e Carmen. Miriana accusa Soleil di essere prepotente e cattiva, e le avrebbe detto queste cose dopo che l’influencer ha insinuato che la showgirl stesse entrando in menopausa per giustificare i suoi presunto sbalzi d’umore. Parole che certamente non andrebbero a beneficio di Soleil, già finita nel mirino del pubblico per quanto accaduto con Gianmaria Antinolfi.