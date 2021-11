Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan, insulti e minacce al GF Vip: “Le tiro una scarpa in testa”

Grande Fratello

Katia Ricciarelli continua a far parlare di sé per i toni e le espressioni utilizzate nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta a finire nel mirino della cantante lirica è Miriana Trevisan, accusata di averla nominata per una motivazione insensata. In salone, nel corso della diretta di ieri sera, la Ricciarelli si è scagliata contro di lei con duri epiteti e minacce: “Le tiro una scarpa in testa“.

Katia Ricciarelli insulta Miriana Trevisan: “Vieni da me, ma stro**a“

Katia Ricciarelli ha mal digerito la nomination ricevuta dalla coinquilina Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip.

Nel corso della puntata di ieri il momento del televoto si è rivelato accesissimo ed è esplosa la tensione tra le donne della Casa. In salone, sul finire della diretta, la cantante lirica ha parecchio rimuginato sul gesto della Trevisan, a suo dire ingiustificato dal momento che entrambe avevano ritrovato un certo equilibrio dopo diversi screzi.

Seduta accanto alle neo-concorrenti Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, Katia Ricciarelli ne ha parlato con loro e si è riferita alla Trevisan con duri toni: “Anche lei mi ha detto che mi votava, scherzando.

Ma poi non mi interessa, ma mi interessa il modo“. Ancora infervorita per il voto ricevuto, la cantante lirica ha pesantemente insultato la coinquilina: “Vieni da me, ma stro**a, non ho capito“. Sino a vere e proprie minacce: “Hai capito che coraggio che ha? Le tiro una scarpa in testa che le faccio un buco“.

Katia Ricciarelli: esplode la rabbia del pubblico social

Katia Ricciarelli è stata pesantemente criticata sui social per i toni e le ingiuriose espressioni rivolte contro Miriana Trevisan. Il video di quelle discutibili dichiarazioni ha fatto il giro del web e ha preso piede su Twitter, con numerosi utenti che hanno contestato duramente quel momento.

“Katia che critica Soleil perché troppo “aggressiva e violenta”. Sempre Katia a Miriana: “bugiarda, traditrice, ma cosa vieni da me stro**a, ti tiro una scarpa in testa che ti faccio un buco” LEI PUÒ PERÒ EH” il commento di un utente. D’altronde la Ricciarelli ha più volte rimproverato Soleil Sorge per i suoi toni aggressivi, ma anche la stessa cantante lirica è incappata in pesanti epiteti nei confronti della giovane ragazza. Insomma, il malcontento serpeggia sui social e sono in molti a chiedere seri provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli.

Katia che critica Soleil perché troppo “aggressiva e violenta” Sempre Katia a Miriana: “bugiarda, traditrice, ma cosa vieni da me stronza, ti tiro una scarpa in testa che ti faccio un buco” LEI PUÒ PERÒ EH#gfvip pic.twitter.com/51E73lRchr — THE BRAVE🔥 (@jidanisbored) November 23, 2021