La Prima della Scala in onda su Rai1: Milly Carlucci e Bruno Vespa presentano la serata inaugurale del Macbeth

L'evento lirico più atteso dell'anno va in onda in esclusiva su Rai1 martedì 7 dicembre 2021 con la conduzione dello speciale tandem formato da Milly Carlucci e Bruno Vespa.

Uno degli eventi culturali più attesi dell’anno sta per andare in scena a Milano, quando nella Prima della Scala verrà proposto il Macbeth di Giuseppe Verdi. L’evento inaugurale della stagione lirica milanese va in onda in diretta su Rai1 martedì 7 dicembre 2021 dalle ore 17:45 con la conduzione speciale di due volti noti del canale come Milly Carlucci e Bruno Vespa. I conduttori lanceranno l’inizio dello spettacolo alla Scala di Milano che sarà possibile seguire oltre che su Rai1 anche su RaiPlay ed in diretta radiofonica su RaiRadio3.

Il Macbeth di Giuseppe Verdi in diretta su Rai1

Rai Cultura ha deciso di seguire interamente l’evento che si terrà al Teatro la Scala di Milano per proporlo nella sua interezza al pubblico audiovisivo dei suo canali.

Lo storico teatro milanese inaugura la sua stagione con la Prima del Macbeth, opera sontuosa di Giuseppe Verdi, in arrivo martedì 7 dicembre 2021 a partire dalle ore 17:45. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 ed in contemporanea anche su Rai Radio3 oltre che sul canale HD di Rai1 ed anche su RaiPlay, dove rimarrà visibile per ben 15 giorni.

La Rai per l’evento sta mettendo in campo una squadra senza eguali che vedrà impegnati anche Milly Carlucci e Bruno Vespa alla conduzione ed al racconto di tutto ciò che accade intorno alla Prima, con i collegamenti di Stefania Battistini direttamente dal foyer sia prima dell’inizio che durante l’intervallo, a catturare le impressioni dei protagonisti e dei tanti ospiti che raggiungeranno il Teatro la Scala.

Il Macbeth di Giuseppe Verdi: gli interpreti principali

La Prima della Scala sarà un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’opera che ogni anno attendono con ansia questo appuntamento.

Ad impreziosire la messa in scena dell’opera di Giuseppe Verdi ci saranno il direttore d’orchestra Riccardo Chailly, mentre la regia sarà di Davide Livermore a dirigere le voci principali di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov.